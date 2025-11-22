国内女子ゴルフ「第44回大王製紙エリエールレディスオープン」の2日目が21日に行われ、プロ5年目の佐久間朱莉選手が自身初の年間女王を決めました。

今シーズン4勝をあげている佐久間選手は、初日から首位をキープ。

この日も、1番パー4でピンそばにつけ、いきなりバーディを獲得します。合計6つのバーディを奪うなど、スコアを伸ばし、10アンダーで単独首位に立ちました。ここで、年間女王争いを繰り広げていた神谷そら選手が予選落ちとなったため、最終戦を待たずに初のタイトルを確定させました。

佐久間選手は、試合後のインタビューに応じ、「あんま実感がわかないんですけど、皆さんにこうやってお祝いしていただけて、本当に嬉しいなと思いますし、まさか自分が年間女王を取れる所までこれるとは思っていなかったので、本当にたくさんの方に感謝したいなと思います」とコメント。

去年は国内メジャーのワールドレディスサロンパスカップで2位に入るなど、トップ3入りを5回記録しましたが、優勝はできなかった佐久間選手。今年4月に念願の初優勝を果たすと、2勝目をあげてからランキングトップに立ちました。年間女王への気持ちも人一倍強く、佐久間選手は、「とりたい気持ちももちろんありましたし、毎週のように年間女王への気持ちを聞かれていたので、正直プレッシャーに思うときもあったんですけど、本当に周りの皆さんのおかげで自分のプレーに集中して臨めました」と心境を語りました。

佐久間選手は、2021年にプロテストに合格。“ジャンボ尾崎”こと尾崎将司さんと師弟関係です。インタビューの最後には、「家族に一番感謝したい。自分のゴルフ人生を変えてくれたジャンボさんにも感謝したい」と思いを口にし、嬉し涙を流しました。