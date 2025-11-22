加藤史帆演じる専業主婦が”モラハラ夫”を社会的に抹殺！水ドラ25「夫を社会的に抹殺する5つの方法 Re：venge」2025年12月放送！
テレ東では、2025年12月17日（水）と24日（水）の二夜に渡り、水ドラ25「夫を社会的に抹殺する5つの方法 Re:venge（リ ベンジ）」（深夜1時00分〜）を放送することが決定しました！またテレ東での地上波放送に加え、DMMショートにてショートドラマとしても配信いたします。テレ東がテレビ放送とショートドラマを連動して制作するのは史上初の取り組みとなります。
【動画】「夫を社会的に抹殺する5つの方法」シーズン1とシーズン2を期間限定で再配信！
原作はDMMグループのデジタルコミック出版社「CLLENN」が制作。現在「DMMブックス」他で配信しており、縦読み漫画ならではのスピーディーでブラックな展開が話題を集めた三田たたみ氏による同名作。夫の大輔からDVやモラハラ等を受けてきた主人公の奥田茜が、謎の手紙の指示に従い大輔を社会的に制裁する中で、自他と対峙し人生を見つめ直す姿を描きます。
テレ東では2023年に「夫を社会的に抹殺する5つの方法」を馬場ふみか×野村周平で実写ドラマ化。放送開始と共に配信を中心に話題となり、見逃し配信の再生数(1週間)が全話100万回を突破（※TVer DATA MARKETINGにて算出）、テレ東の番組エピソード別再生数で歴代再生数のTOP10に6本がランクインするなど、“不倫復讐ドラマ”というジャンルを確立しました。さらに2024年には高梨臨×胗俊太郎で「夫を社会的に抹殺する5つの方法 Season2」を放送。1とは違った家庭の形は新たに話題を集め、再生数が100万回を超える（※TVer DATA MARKETING にて算出）人気を集めました。本作はSeason1を、キャスト・世界線を一新し再構築したリブート版としてお届けします。25年版としてアップデートした世界線の中で、原作や過去作を再解釈し、「オトサツ」の可能性を拡げる新たな結末・新たな物語として制作しました。
本作にて主人公の奥田茜を演じるのは、日向坂46の元メンバーで、モデルやバラエティー番組など多方面で活躍する他、ドラマ「彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる」（2024年、2025年 MBS）や「悪いのはあなたです」（2025年 読売テレビ）といった話題作に出演。雑誌「CanCam」の専属モデルを務めるなど幅広いジャンルで活躍する加藤史帆。そんな茜の夫・奥田大輔役は、2016年に「仮面ライダーエグゼイド」でドラマ初出演＆初主演を果たし、その後映画「愛唄 ー約束のナクヒトー」（2019年）、ドラマ「御社の乱れ正します！」（2024年、2025年 ＢＳ-TBS）といった作品で、はつらつとした魅力を発揮し注目を集める飯島寛騎に決定！
2人を取り巻く個性豊かなキャストは近日公開予定。続報をお楽しみに!!!
さらにTVerにて、人気を博したシーズン1とシーズン2の再配信が決定しました！リブート版の放送前に、復習してみてはいかがでしょうか。
＜シーズン1＞ 配信開始日
第1話＆第2話：2025年11月18日（火）
第3話＆第4話：2025年11月20日（木）
第5話＆第6話：2025年11月24日（月）
第7話＆第8話：2025年11月27日（木）
第9話＆最終話：2025年12月1日（月）
＜シーズン2＞ 配信開始日
第1話＆第2話：2025年11月18日（火）
第3話＆第4話：2025年11月21日（金）
第5話＆第6話：2025年11月25日（火）
第7話＆第8話：2025年11月28日（金）
第9話＆第10話：2025年12月2日（火）
第11話＆最終話：2025年12月5日（金）
■ 奥田茜役 ／ 加藤史帆
【役紹介】
専業主婦。高3で両親を亡くし天涯孤独な身の上。モラハラ夫と向き合うことから逃げ、洗脳され言いなりになっていたが、流産をきっかけに目が覚め、社会的に抹殺する決意を固める。一見大人しそうに見えるが、実は芯が強く頑固。夫を罰する一方で、本来自分が持っていた強さを取り戻していく。
【コメント】
オファーをいただいた時、「SNSでバズっていた作品だ！やったことのない役柄なので挑戦してみたい！」という気持ちが真っ先に湧きました。テレ東さんには、グループ時代に「日向坂で会いましょう」でお世話になっていたこともあり、ご一緒できることが嬉しかったです。この作品は、ただの復讐劇ではなく、予想外の展開や人生について考えさせられる要素が詰まっています。繊細なシーンが多いので、一つひとつ丁寧に、を心がけて大切に演じました。胸を痛める場面もあると思いますが、主人公・茜とともにさまざまな感情を味わっていただけたら嬉しいです。前編・後編の二部構成となっています。ぜひご覧ください！
■ 奥田大輔役 ／ 飯島寛騎
【役紹介】
茜の夫。世間的にヒットを飛ばしている敏腕広告マン。実家が会社経営しており、いつかは継ぐ予定。酒を飲むと豹変するDV気質だが、イケメンで外面はよいため、モテる。結婚前から常に複数の女性と付き合っている。酔って記憶がなくなることがある。
【コメント】
茜の夫・奥田大輔役を演じさせて頂くことになりました、飯島寛騎です。タイトルを見てご察しだと思います。大輔はとても酷い人間です。自分としても演じるからには行くとこまで行くつもりですので茜演じる加藤さんに嫌われないか心配です。刺激的なストーリーで構成が面白く、テンポ感よく痛快に楽しめると思います。優しく柔らかな性格の茜がどんな復讐劇をし、どのように社会的問題に立ち向かって成長していくのかを是非楽しみにしていてください！
■ 原作 ／ 三田たたみ
【コメント】
このたびオトサツ3度目のドラマ化というお話をいただき、本当に驚いています。そして同じくらい嬉しい気持ちでいっぱいです。（とりあえず飼い猫を撫で回して気持ちを落ち着けております……）オトサツはフィクションではありますが、たくさんの方に取材しながら書いた思い入れのある作品です。今まで関わってくださった皆様、本当にありがとうございます。ドラマ版では原作に込めた想いやキャラクターたちの魅力を、また別の角度から映像として届けていただけることにワクワクしています。今回のドラマをきっかけに、より多くの方にオトサツの世界を楽しんでいただけたらとても幸せです。私も一視聴者として楽しませていただきます。
■ プロデューサー ／ 倉地雄大（テレビ東京）
【コメント】
23年、24年に続き、3年連続「オトサツ」という素晴らしい原作を映像化させて頂けること、何よりも嬉しいです！過去作も新しいチャレンジ満載でしたが、今回は史上初となる「テレビ放送×ショートドラマ配信」。テレビからスマホへと視聴形態が多様化する中で、DMM TVさんと組んで、この新しい取り組みにチャレンジできること、何より楽しみにしています。
主演は加藤史帆さん。その朗らかな人柄から想像もできないような迫真の演技を見せてくれました。茜の子を亡くす哀しみ、復讐に燃えたぎる姿…きっと見たことない加藤さんの熱演を楽しんでいただけると思います。そして、大輔役は飯島寛騎さん。とてもお芝居の引き出しが多く、現場で見ていて驚いたことを覚えています。人柄と芝居力で現場を引っ張っていただいただけでなく、様々な顔を持つ大輔という役を見事に演じ切っていただきました。
今回は単純なリメークではなく再構築・リブートしたドラマになっています。過去作を楽しんでくださった方々の期待を、いい意味で裏切るようなあっと驚く結末になっています。テレビ放送でも、ショート配信版でも、どちらきっかけでも構いませんので、ぜひ新作「オトサツ」を、過去作とともに1人でも多くの方に楽しんで頂けたら幸いです。放送・配信をお楽しみに！
結婚して間もなく一年。幸せなはずの新婚生活を送る専業主婦・茜は、夫・大輔の家庭を顧みない言動や行動により、次第に歯車が狂っていく。日ごとに増える暴力や心ない暴言、望まない乱暴なセックス......。茜は、常に夫の機嫌を伺い、少しずつ心を壊し、気づけば夫に従っていく。それでも『子どもさえできれば変わるはず』と茜は信じていた。そんな中、茜は妊娠する。しかし、そんな念願の子どもも、夫の暴力をきっかけに流産してしまう......。茜は、ついに夫に対して殺意を覚える。そんな茜の元に、一通の手紙『夫を社会的に抹殺する5つの方法』が届く。指定されたURLにアクセスすると、謎の仮面の男がいて、夫への復讐計画を指南される。茜は、夫の身体・地位・名声・精神、未来を1つずつ奪っていく。ささやかな幸せを願っていた女性は、願いが叶わないと知った時、復讐という修羅の道を選んだ。
「簡単には殺してあげない。生き地獄をアナタに味わわせてあげる――」
果たして茜は、二人の関係はどうなっていくのか...!? 復讐の末にたどり着いた答えとは!?
社会的な制裁が往々にして起こる今に投げかける衝撃の意欲作!
【タイトル】水ドラ25「夫を社会的に抹殺する5つの方法 Re:venge」
【放送日時】2025年12月17日（水）、24日（水）深夜1時00分〜1時30分
【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、TVQ九州放送
【配信】
<テレビ放送版>
広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！
★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★
▶ TVer
▶ テレ東HP（ネットもテレ東）
▶ Lemino
各話放送終了後から動画配信サービス「U-NEXT」「Prime Video」にて順次見放題配信
▶ U-NEXT
▶ Prime Video
*作品の視聴には会員登録が必要です。
（Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ）
*Amazon、Prime Video及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc.
又はその関連会社の商標です。
<ショートドラマ版>
各話放送終了後から動画配信サービスDMMショートにて見放題配信
【原作】「夫を社会的に抹殺する5つの方法」おえかき・三田たたみ／CLLENN
※DMMブックス他にて配信中
【出演】加藤史帆、飯島寛騎
【脚本】富安美尋
【監督】八木橋ゆり
【プロデューサー】倉地雄大（テレビ東京）、井上穂乃香（テレビ東京）、清家優輝（ファインエンターテイメント）
【制作プロデューサー】中島八慶（ファインエンターテイメント）
【制作協力】ファインエンターテイメント
【製作著作】テレビ東京
【公式HP】
【公式X】@tx_otosatsu
【公式Instagram】@tx_otosatsu
【公式TikTok】@tx__otosatsu
【ハッシュタグ】#オトサツリベンジ
原作はDMMグループのデジタルコミック出版社「CLLENN」が制作。現在「DMMブックス」他で配信しており、縦読み漫画ならではのスピーディーでブラックな展開が話題を集めた三田たたみ氏による同名作。夫の大輔からDVやモラハラ等を受けてきた主人公の奥田茜が、謎の手紙の指示に従い大輔を社会的に制裁する中で、自他と対峙し人生を見つめ直す姿を描きます。
テレ東では2023年に「夫を社会的に抹殺する5つの方法」を馬場ふみか×野村周平で実写ドラマ化。放送開始と共に配信を中心に話題となり、見逃し配信の再生数(1週間)が全話100万回を突破（※TVer DATA MARKETINGにて算出）、テレ東の番組エピソード別再生数で歴代再生数のTOP10に6本がランクインするなど、“不倫復讐ドラマ”というジャンルを確立しました。さらに2024年には高梨臨×胗俊太郎で「夫を社会的に抹殺する5つの方法 Season2」を放送。1とは違った家庭の形は新たに話題を集め、再生数が100万回を超える（※TVer DATA MARKETING にて算出）人気を集めました。本作はSeason1を、キャスト・世界線を一新し再構築したリブート版としてお届けします。25年版としてアップデートした世界線の中で、原作や過去作を再解釈し、「オトサツ」の可能性を拡げる新たな結末・新たな物語として制作しました。
本作にて主人公の奥田茜を演じるのは、日向坂46の元メンバーで、モデルやバラエティー番組など多方面で活躍する他、ドラマ「彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる」（2024年、2025年 MBS）や「悪いのはあなたです」（2025年 読売テレビ）といった話題作に出演。雑誌「CanCam」の専属モデルを務めるなど幅広いジャンルで活躍する加藤史帆。そんな茜の夫・奥田大輔役は、2016年に「仮面ライダーエグゼイド」でドラマ初出演＆初主演を果たし、その後映画「愛唄 ー約束のナクヒトー」（2019年）、ドラマ「御社の乱れ正します！」（2024年、2025年 ＢＳ-TBS）といった作品で、はつらつとした魅力を発揮し注目を集める飯島寛騎に決定！
2人を取り巻く個性豊かなキャストは近日公開予定。続報をお楽しみに!!!
さらにTVerにて、人気を博したシーズン1とシーズン2の再配信が決定しました！リブート版の放送前に、復習してみてはいかがでしょうか。
＜シーズン1＞ 配信開始日
第1話＆第2話：2025年11月18日（火）
第3話＆第4話：2025年11月20日（木）
第5話＆第6話：2025年11月24日（月）
第7話＆第8話：2025年11月27日（木）
第9話＆最終話：2025年12月1日（月）
＜シーズン2＞ 配信開始日
第1話＆第2話：2025年11月18日（火）
第3話＆第4話：2025年11月21日（金）
第5話＆第6話：2025年11月25日（火）
第7話＆第8話：2025年11月28日（金）
第9話＆第10話：2025年12月2日（火）
第11話＆最終話：2025年12月5日（金）
コメント紹介
■ 奥田茜役 ／ 加藤史帆
【役紹介】
専業主婦。高3で両親を亡くし天涯孤独な身の上。モラハラ夫と向き合うことから逃げ、洗脳され言いなりになっていたが、流産をきっかけに目が覚め、社会的に抹殺する決意を固める。一見大人しそうに見えるが、実は芯が強く頑固。夫を罰する一方で、本来自分が持っていた強さを取り戻していく。
【コメント】
オファーをいただいた時、「SNSでバズっていた作品だ！やったことのない役柄なので挑戦してみたい！」という気持ちが真っ先に湧きました。テレ東さんには、グループ時代に「日向坂で会いましょう」でお世話になっていたこともあり、ご一緒できることが嬉しかったです。この作品は、ただの復讐劇ではなく、予想外の展開や人生について考えさせられる要素が詰まっています。繊細なシーンが多いので、一つひとつ丁寧に、を心がけて大切に演じました。胸を痛める場面もあると思いますが、主人公・茜とともにさまざまな感情を味わっていただけたら嬉しいです。前編・後編の二部構成となっています。ぜひご覧ください！
■ 奥田大輔役 ／ 飯島寛騎
【役紹介】
茜の夫。世間的にヒットを飛ばしている敏腕広告マン。実家が会社経営しており、いつかは継ぐ予定。酒を飲むと豹変するDV気質だが、イケメンで外面はよいため、モテる。結婚前から常に複数の女性と付き合っている。酔って記憶がなくなることがある。
【コメント】
茜の夫・奥田大輔役を演じさせて頂くことになりました、飯島寛騎です。タイトルを見てご察しだと思います。大輔はとても酷い人間です。自分としても演じるからには行くとこまで行くつもりですので茜演じる加藤さんに嫌われないか心配です。刺激的なストーリーで構成が面白く、テンポ感よく痛快に楽しめると思います。優しく柔らかな性格の茜がどんな復讐劇をし、どのように社会的問題に立ち向かって成長していくのかを是非楽しみにしていてください！
■ 原作 ／ 三田たたみ
【コメント】
このたびオトサツ3度目のドラマ化というお話をいただき、本当に驚いています。そして同じくらい嬉しい気持ちでいっぱいです。（とりあえず飼い猫を撫で回して気持ちを落ち着けております……）オトサツはフィクションではありますが、たくさんの方に取材しながら書いた思い入れのある作品です。今まで関わってくださった皆様、本当にありがとうございます。ドラマ版では原作に込めた想いやキャラクターたちの魅力を、また別の角度から映像として届けていただけることにワクワクしています。今回のドラマをきっかけに、より多くの方にオトサツの世界を楽しんでいただけたらとても幸せです。私も一視聴者として楽しませていただきます。
■ プロデューサー ／ 倉地雄大（テレビ東京）
【コメント】
23年、24年に続き、3年連続「オトサツ」という素晴らしい原作を映像化させて頂けること、何よりも嬉しいです！過去作も新しいチャレンジ満載でしたが、今回は史上初となる「テレビ放送×ショートドラマ配信」。テレビからスマホへと視聴形態が多様化する中で、DMM TVさんと組んで、この新しい取り組みにチャレンジできること、何より楽しみにしています。
主演は加藤史帆さん。その朗らかな人柄から想像もできないような迫真の演技を見せてくれました。茜の子を亡くす哀しみ、復讐に燃えたぎる姿…きっと見たことない加藤さんの熱演を楽しんでいただけると思います。そして、大輔役は飯島寛騎さん。とてもお芝居の引き出しが多く、現場で見ていて驚いたことを覚えています。人柄と芝居力で現場を引っ張っていただいただけでなく、様々な顔を持つ大輔という役を見事に演じ切っていただきました。
今回は単純なリメークではなく再構築・リブートしたドラマになっています。過去作を楽しんでくださった方々の期待を、いい意味で裏切るようなあっと驚く結末になっています。テレビ放送でも、ショート配信版でも、どちらきっかけでも構いませんので、ぜひ新作「オトサツ」を、過去作とともに1人でも多くの方に楽しんで頂けたら幸いです。放送・配信をお楽しみに！
＼原作の表紙を再現したコラボビジュアル公開！／
イントロダクション
結婚して間もなく一年。幸せなはずの新婚生活を送る専業主婦・茜は、夫・大輔の家庭を顧みない言動や行動により、次第に歯車が狂っていく。日ごとに増える暴力や心ない暴言、望まない乱暴なセックス......。茜は、常に夫の機嫌を伺い、少しずつ心を壊し、気づけば夫に従っていく。それでも『子どもさえできれば変わるはず』と茜は信じていた。そんな中、茜は妊娠する。しかし、そんな念願の子どもも、夫の暴力をきっかけに流産してしまう......。茜は、ついに夫に対して殺意を覚える。そんな茜の元に、一通の手紙『夫を社会的に抹殺する5つの方法』が届く。指定されたURLにアクセスすると、謎の仮面の男がいて、夫への復讐計画を指南される。茜は、夫の身体・地位・名声・精神、未来を1つずつ奪っていく。ささやかな幸せを願っていた女性は、願いが叶わないと知った時、復讐という修羅の道を選んだ。
「簡単には殺してあげない。生き地獄をアナタに味わわせてあげる――」
果たして茜は、二人の関係はどうなっていくのか...!? 復讐の末にたどり着いた答えとは!?
社会的な制裁が往々にして起こる今に投げかける衝撃の意欲作!
番組概要
【タイトル】水ドラ25「夫を社会的に抹殺する5つの方法 Re:venge」
【放送日時】2025年12月17日（水）、24日（水）深夜1時00分〜1時30分
【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、TVQ九州放送
【配信】
<テレビ放送版>
広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！
★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★
▶ TVer
▶ テレ東HP（ネットもテレ東）
▶ Lemino
各話放送終了後から動画配信サービス「U-NEXT」「Prime Video」にて順次見放題配信
▶ U-NEXT
▶ Prime Video
*作品の視聴には会員登録が必要です。
（Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ）
*Amazon、Prime Video及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc.
又はその関連会社の商標です。
<ショートドラマ版>
各話放送終了後から動画配信サービスDMMショートにて見放題配信
【原作】「夫を社会的に抹殺する5つの方法」おえかき・三田たたみ／CLLENN
※DMMブックス他にて配信中
【出演】加藤史帆、飯島寛騎
【脚本】富安美尋
【監督】八木橋ゆり
【プロデューサー】倉地雄大（テレビ東京）、井上穂乃香（テレビ東京）、清家優輝（ファインエンターテイメント）
【制作プロデューサー】中島八慶（ファインエンターテイメント）
【制作協力】ファインエンターテイメント
【製作著作】テレビ東京
【公式HP】
【公式X】@tx_otosatsu
【公式Instagram】@tx_otosatsu
【公式TikTok】@tx__otosatsu
【ハッシュタグ】#オトサツリベンジ