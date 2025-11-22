11月22日、フジテレビ系『土曜プレミアム』で『テルマエ・ロマエ』（2012年）が放送される。筆者は前々から思っていたのだが、この映画ほど阿部寛という俳優が持つ強みを鮮やかに浮かび上がらせた作品は、他にないのではないか。

本作は、ヤマザキマリによる同名漫画を原作とした、古代ローマ×現代日本の入浴文化交流コメディ。ローマの建築技師ルシウスが、突如として現代日本の銭湯へタイムスリップし、そこで得た知恵を持ち帰ってローマの浴場建築に革新を起こしていくという、奇抜すぎるストーリーだ。

古代ローマ人を日本人が演じる時点で違和感アリアリのはずなのだが、なぜか阿部寛が演じると妙な説得力を持ち得てしまう。日本人を「平たい顔族」と呼称しても、あの超濃口しょうゆ顔であれば「お前も平たい顔族やないかい！」というツッコミは完全に無効化される。彼は巨大な浴場セットのなかで、当惑した表情から威厳ある佇まいまでを自在に行き来し、“身体の強度”と“ユーモア”を同時に成立させる、稀有な俳優であることを示した。

だが、その強すぎる存在感は、初期キャリアでは逆に足かせにもなった。中央大学在学中にノンノボーイフレンド大賞で優勝し、雑誌のカリスマモデルとして“時代の顔”になった阿部は、映画『はいからさんが通る』（1987年）で俳優デビューを果たすものの、その後しばらくは仕事の少ない時期が続く。

元モデルという先入観に加え、189センチの長身が「相手女優とのバランスが合わない」という理由でキャスティングから外されることもあったという。モデル時代には最強アドバンテージだった巨躯が、一転してコンプレックスに。そんな不遇の時期を経て、舞台『熱海殺人事件 モンテカルロ・イリュージョン』（1993年）で初めて役者として評価された経験が、その後のキャリアの分岐点となる。

その後は順調にキャリアを重ねていくが、映画でもドラマでも脇役としての起用が中心で、強烈な個性を持ちながらも、どうしても作品の外枠に置かれがち。そんな状況を一気に変え、彼を主演級として強く印象づけたのが、30代半ばで出演した『TRICK』（2000年／テレビ朝日系）である。

彼が演じたのは、物理学者・上田次郎。過剰な自尊心と妙に繊細な気質を併せ持ち、超常現象を真顔で否定し続ける“理屈っぽい変人”だ。阿部はこのクセツヨな役をクセツヨな芝居で演じきり、仲間由紀恵演じる山田奈緒子との掛け合いにも独特のリズムを生み出した。この変人キャラが人気を博し、阿部寛は「二枚目にもコメディリリーフにも収まりきらない主演俳優」として、認識されはじめることになる。

続く『アットホーム・ダッド』（2004年／カンテレ・フジテレビ系）では、家事や子育てに奮闘する父親像を等身大で演じ、『ドラゴン桜』（2005年／TBS系）では、偏差値36の高校生をあの手この手で東大現役合格させようとする破天荒教師役を、爆裂アクトで表現。『結婚できない男』（2006年／カンテレ・フジテレビ系）では、こじらせ独身男・桑野を緻密に演じ切り、クセの強さを愛嬌へと変換する国民的キャラクターを作り上げた。

この頃から阿部寛のスター像は、単なる二枚目やコメディリリーフに留まらず、どのようなジャンルでも中心に立てる俳優へと進化していく。

■阿部寛が主演俳優として確立されるまで 2010年代に入ると、その活躍はますます加速。刑事ドラマ『新参者』（2010年／TBS系）では、知性と誠実さを軸にミステリー全体の重心を支える安定感を示し、NHK大河ドラマ『天地人』（2009年）では、上杉謙信役として威厳と神秘性を滲ませる。

一方映画では、テレビドラマとはまったく異なる魅力が輪郭を帯びてくる。是枝裕和『歩いても 歩いても』（2008年）では、家族のなかに居場所を見いだせない男の哀愁を丁寧に表現。抑制の効いた演技によって、内側にこもる感情を静かに浮かび上がらせた。続く『海よりもまだ深く』（2016年）では、鳴かず飛ばずの中年作家の可笑しさと哀しみを、湿度を帯びたリアリズムで演じ、日常の隙間をすくう演技が高く評価される。

この成熟が最も大衆的な形で結実したのが、日曜劇場『下町ロケット』（2015年／TBS系）だろう。熱量と職人性を併せ持つ主人公を真正面から演じ切り、作品を前へ押し出す推進力そのものとなった阿部寛は、ここで“国民的俳優”としての確かな位置をつかむことになる。

阿部寛には、どんな役柄でも揺らぐことのない、演技の背骨がある。その背骨を折ることなく、知性にも滑稽にも、温度の違う人物像へと自在にスライドさせていく。硬質な軸と、流動的な変化。この相反する資質の同居こそが、彼を長きにわたって主役に押し上げてきた原動力だろう。

揺るぎない演技の軸を保ちながら、日本人離れしたバディそのものが表現装置として最大限に機能したのが、『テルマエ・ロマエ』だ。濃すぎる顔や長身は、かつてオファーを奪った弱点だったが、この作品ではそれ自体がダイナミックな説得力を生み、奇跡的なハマりっぷりを生む。『海よりもまだ深く』のような繊細な父親像、『麒麟の翼』のストイックな正義感とは対照的に、ここではビジュアルの強さが最大限に生かされている。そんな俳優、ほかにいない！

近年の阿部寛を見ていると、キャリアはなおも上り調子。60歳を過ぎた今、その存在感はむしろ増しており、2025年の仕事量とラインナップは第2の全盛期とも呼べる密度になっている。

テレビでは、NHKスペシャルドラマ『水平線のうた』（3月）と、TBS日曜劇場『キャスター』（4月～6月）で主演。現在Netflixで配信中の大型時代劇『イクサガミ』（11月配信）では、剣豪・岡部幻刀斎を演じている。劇場映画では、『ショウタイムセブン』（2月）、『キャンドルスティック』（7月）、『俺ではない炎上』（9月）と、なんと主演作が3本。もはや彼の役の幅が広いというよりも、作品のほうが彼に合わせて振り幅を広げているようにさえ見えてしまう。

長い時間をかけて磨かれてきた身体性、内側から滲む人間の厚み、画面に立つだけで空気を変える存在感。その三つが自然に噛み合ったいまの阿部寛には、若い頃とは異なる輝きがある。還暦を越えたこの時期こそ、彼にとっての新たなフェーズなのかもしれない。ゆっくりと、しかし確実に、キャリアはさらなる頂へと向かい続けている。（文＝竹島ルイ）