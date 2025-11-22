「上智大学出身」と聞いて驚いた女性有名人ランキング！ 2位はラランド・サーヤ、圧倒的1位は？
2023年に創立110周年を迎えた上智大学は、創立以来、国際色豊かなグローバルキャンパスを展開し、高い語学力と異文化理解力を兼ね備えた人材の育成に力を入れています。
All About ニュース編集部は、2025年11月10〜11日の期間、全国の10〜70代の男女300人を対象に、「名門大学出身の有名人」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、「上智大学出身」と聞いて驚いた女性有名人ランキングを発表します。
2位：サーヤ（ラランド）／40票
お笑いコンビ・ラランドのボケ担当、サーヤさん。上智大学の外国語学部イスパニア語学科に在籍し、在学中に現在の相方であるニシダさんとお笑いサークルで出会い、コンビを結成しました。
大学卒業後は広告代理店に就職し、会社員として働きながら芸人としても活動を継続。個人事務所を立ち上げて社長に就任したばかりでなく、サーヤさんがボーカル、作詞、作曲を務めるバンド活動、ラジオパーソナリティー、コラム執筆など、柔軟で斬新な発想力で活動は多岐にわたっています。
回答者からは、「大学でお笑いをしていたと言うことは知っているが、どこの大学かは知らなかった」（30代女性／岡山県）、「意外性があった」（40代男性／東京都）、「トークでは知性を感じさせる一方で、飾らない言葉選びや感情表現も魅力的で、学歴と個性がうまく融合していると思います」（30代女性／秋田県）、「鋭いツッコミとユニークな視点を持つ芸人として活躍している一方で、上智大学出身という高学歴に驚きました。知性と笑いを両立しているところが印象的です」（50代女性／兵庫県）などの声がありました。
1位：青山テルマ／127票
アメリカ・ロサンゼルスへの移住など幼少期から海外生活を経験している歌手の青山テルマさんは、日本に帰国後、上智大学国際教養学部（旧比較文化学部）に入学しています。進学後1年目にフィーチャリングゲストとして参加したSoulJaさんのシングル『ここにいるよ feat. 青山テルマ』が大ヒットを記録し、歌手としての活動と学業を両立させる多忙な学生生活を送っています。
大学在学中も国際色の強い環境に恵まれ、卒業後は音楽活動のほか、バラエティ番組への出演やプロデュース業など幅広い分野で活躍。NHK Eテレの『英会話フィーリングリッシュ〜データで選んだ推しフレーズ〜』では司会としてレギュラー出演しています。
回答者からは、「海外大学だと思ったから」（30代女性／その他）、「結構はっちゃけているキャラなので、こんな名門大学出身とはびっくり」（40代女性／神奈川県）、「大学入学直後に大ヒット曲でブレイクしたため、大学生活との両立が困難だったことが理由です」（70代男性／鹿児島県）、「すごく忙しそうなのに両立しててすごい」（30代女性／茨城県）などのコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)