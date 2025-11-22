「え？天使ですか」大物アーティスト、43歳になった最新ショットに称賛の声！ 「可愛いが渋滞」
シンガーソングライターで俳優の大塚愛さんは11月20日、自身のInstagramを更新。最新ショットを披露しました。
【写真】大塚愛、43歳の最新ショット！
この投稿にファンからは「可愛い」「可愛いが渋滞してるっ」「もふもふ感が好き」「え？え？天使ですか」「かわいいですっ」「私もルームウェアお揃いにしたい」「Xmasバージョンポストカードにして欲しい」「似合ってますね」との声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】大塚愛、43歳の最新ショット！
「もふもふ感が好き」大塚さんは「GELATO PIQUE CHRISTMAS GIFT MARKET 2025」とつづり、4枚の写真と1本の動画を投稿。人気ルームウェアブランド「ジェラートピケ（gelato pique）」のクリスマスイベント「ジェラート ピケ クリスマスギフトマーケット 2025」を訪れた写真を披露しています。9月9日に43歳の誕生日を迎えた大塚さんですが、ニット帽や“ピケベア”デザインのウエアなど、もこもこ感が魅力のウエアを可愛らしく着こなしています。
「足ほっそ！！！！」11月5日の投稿では、黒いニットにミニスカートを合わせたコーディネートで美脚を披露しています。この投稿にファンからは「足ほっそ！！！！」「はいおしゃれ〜」「かっわ…」「足細いっ」との声が寄せられました。自身のInstagramで、年齢を感じさせないおしゃれな私服や衣装をたびたび披露している大塚さん。気になる人はぜひチェックしてみてください！
(文:福島 ゆき)