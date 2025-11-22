「nuclear family」の意味は？どんな家族？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解は「核家族」でした！

「nuclear family」は、「核家族」を意味する表現です。

両親とその子どもで暮らす家族を表していますよ。

一方、核家族とその血縁者から成る「大家族」は「extended family」と言います。

「A typical nuclear family consists of parents and their children.」

（典型的な核家族は、両親とその子どもたちで構成される）

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。