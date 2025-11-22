「nuclear family」の意味は？どんな家族？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「nuclear family」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳がかなり大きなヒントになります…！
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「核家族」でした！
「nuclear family」は、「核家族」を意味する表現です。
両親とその子どもで暮らす家族を表していますよ。
一方、核家族とその血縁者から成る「大家族」は「extended family」と言います。
「A typical nuclear family consists of parents and their children.」
（典型的な核家族は、両親とその子どもたちで構成される）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部