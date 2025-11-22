Ankerの最新型「寝ホン」が次世代の安眠ガジェットな件
人類が永遠に追い求めている「良質な睡眠」のサポート手段として、睡眠に特化したイヤホンこと「寝ホン」があります。
そこでおすすめしたいのが、Anker Soundcore（アンカー サウンドコア）の「Sleep A30」。
「睡眠を科学」と銘打たれている本アイテムは、人類のパートナーといえるハイパワー寝ホンです。
新機能搭載でグレードアップした「寝ホン」
「Sleep A30」は、前モデル「Sleep A20」のグレードアップ版です。
比較表によると、新搭載された機能や仕様が続々と。なかでも寝ホンに求める真骨頂といえる音・着け心地・安眠に関する「ノイズキャンセリング」「イヤーチップ」「いびきマスキング機能」について、どんなものか見ていきましょう。
独自のノイキャン構造が生む静かな睡眠環境
まず着目したいのが、Anker独自の超軽量ノイズキャンセリング構造になっている点です。
ノイズキャンセリングを最適化するチップとノイズを検知するセンサーが組み込まれ、アクティブノイズキャンセリング（デジタル処理による遮音）が機能し低周波ノイズを遮断します。
その上にフィット感を高めるイヤーウィングと二重構造の専用イヤーチップがかぶさり、パッシブノイズキャンセリング（物理的な遮音）が高周波委ノイズも遮断。
こうして「睡眠を科学」することによって、静かな睡眠環境を生み出してくれるわけです。
耳の穴にフィットし「横向き寝」も快適
意識的でも無意識でも、「横向き寝」をするという方は多いですよね？
そこでポイントになるのが、ソフトシリコンと独自の軽量ウィング設計。ユーザーそれぞれの耳に軽い着け心地でフィットしてくれます。
さらに前モデルから約7%短くなったノズルと人間工学に基づいた薄型設計で耳の穴にしっかりと収まるため、枕との圧迫感が軽減されているのだとか。
いびきをリアルタイム検知し、最適マスキング音を自動再生
隣で眠る人のいびきが聞こえてきたら…起こされてしまうか、気になって眠れなくなりますよね。そこで活躍するのが「いびきマスキング機能」。
充電ケースがリアルタイムにいびきを検知し、その音量や高さに合わせて最適なマスキング音を自動再生してくれるんです。
静けさをもたらし横向き寝も快適。そんなハイパワー寝ホン「Sleep A30」を、眠りのお供にしてみては？
