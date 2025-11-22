【ばけばけ 第41話あらすじ】ヘブン、知事の娘・リヨ（北香那）と出会う
【モデルプレス＝2025/11/22】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第41話が、11月24日に放送される。
【写真】「ばけばけ」高石あかり、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
ヘブン（トミー・バストウ）と錦織（吉沢亮）は、知事（佐野史郎）に案内されて月照寺を訪れていた。そこに、知事の娘・リヨ（北香那）が現れる。東京の女学校で英語を学んだリヨは、ヘブンと積極的にコミュニケーションをとり、錦織と知事は蚊帳の外に。
数日後、女中仕事に励むトキ（高石あかり）のもとをリヨが訪ねてくる。「あなたは私のライバルなのかしら？」と問いかけるリヨにトキがだした答えは？
◆「ばけばけ」第41話／11月24日（月）放送
