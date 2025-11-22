「年間1000件の肝胆膵がん手術」「97.5%の成功率を誇るマイクロサージャリー」…トップレベルのがん治療機関の実力

前編記事『がん治療に「最後の砦」があった…最高峰の医療技術が集まる「がんセンター」の実態』より続く。

成功率97・5％を誇る高度な技術

頭頸部がんの患者数は、がん全体の約5％と少なく、手術、放射線、抗がん剤とあらゆる治療を駆使しなければならないため、ふつうの病院では対応が難しい。がん研有明病院で最前線に立つのが、頭頸科部長の三谷浩樹医師だ。

「とくに『マイクロサージャリー』と呼ばれる、のどの再建手術には、高度な技術が求められます。

たとえば、進行した下咽頭がんを切除したときには、患者の小腸を30cmほど切り取り、首に移植して食道を再建します。その際、マッチ棒ほどの太さの血管を顕微鏡下でつなぎ合わせなければなりません。失敗すれば、移植した腸が壊死してしまうのです。

当院では、このマイクロサージャリーをこれまで約4800件実施し、成功率は97・5％と、非常に高水準です。

切除から再建まで、院内で一貫して行えるため、治療にかかる時間を短くできるほか、不測のトラブルにも迅速に対応できるのが強みです。

さらに外科手術だけでなく、当院には経験豊富な放射線治療医や化学療法医もいますから、さまざまな可能性を検討したうえで、患者さんに納得してもらえる治療を提供できていると思います」

がん研有明病院には全国から頭頸部がん患者が集まるため、がん専門医にとって貴重な研鑽の場ともなっている。頭頸科だけで18名の医師が在籍し、技術の継承・向上に努めていることも、安心材料の一つと言えるだろう。

頭頸部がんと同様、予後が極めて厳しいとされるのが、肝臓がん、胆道がん、膵臓がん（肝胆膵がん）だ。これらの難治がんの治療では、近年、重粒子線治療が保険適用で受けられるようになった。

重粒子線治療とは、炭素イオンを光速の約70％まで加速させ、がん病巣にピンポイントで照射する最先端の放射線治療。通常のX線と比べて、周囲の正常組織へのダメージを最小限に抑え、根治効果が高いと言われている。

他の病院が見落とすがんを見つける

そんな重粒子線治療に特化した施設「i-ROCK」を持つのが神奈川県立がんセンターだ。同センター・消化器内科部長の上野誠医師が解説する。

「肝胆膵がんは進行が非常に速いため、診断に時間をかけることができません。当院では受診から2週間以内に診断を確定し、治療方針を決めることを目標にしています。

治療法としては、外科手術、薬物療法、放射線治療など、さまざまな選択肢があります。なかでも、重粒子線治療は、手術で切除ができない患者さんでも、転移がなく局所にとどまっているがんであれば、腫瘍細胞を一つ残らず除去できる可能性がある治療法です。実際に重粒子線治療を受ける患者さんは全体の約10％で、決して多くはありませんが、こうした選択肢を院内で提供できることが当院の大きな強みです。

年間約1000人の肝胆膵がん患者さんが来院されますが、外科、内科、放射線科の専門医が週に一度カンファレンスを開き、それぞれの患者さんに最適な治療法を迅速に検討する体制が整っています」

ここまで見てきたのは、関東圏の施設ばかりだが、がんセンターは全国に点在する。関西で柱となるのは、大阪国際がんセンターだ。同センターの石原立氏は、食道がんの内視鏡治療で全国屈指の実力をもつ。

「食道がんと口やのどのがんは、同じリスク因子を持つ患者に発生しやすいという特徴があります。アルコールや喫煙の影響で、口から食道にかけての粘膜全体にがんができやすい状態になるのです。

しかし、のどのがんは本来、耳鼻科や頭頸部外科の先生が専門とする領域で、鼻から通す細い内視鏡を使って検査が行われています。そのため、早期の小さながんを見つけるのが非常に難しい。

一方、当センターでは食道がんの専門医が、口から入れる消化器用の太い内視鏡を使って、のどや口の中まで詳しく検査しています。実際、他の病院で食道がんが見つかり、当センターに紹介されてきた患者さんを改めて検査すると、10人に1人くらいの頻度で、前医では見落とされていた咽頭がんが見つかります。

全国で見ても、消化器内科と頭頸部外科が密に連携できる病院は少ないため、扱う患者数も大きく異なります。当センターでは年間100人以上の口やのどの早期がん患者を内視鏡で治療していますが、他の施設では年間10人に達するところもほとんどないと思います。

こうした豊富な経験は、手術においても活きています。消化器内科と頭頸部外科が連携して内視鏡を使うことで、見えづらい場所にあるがんも見逃さず、患者に負担の少ない方法で切除できるのです」

このように、全国のがんセンターは、それぞれの施設が得意分野を持ちながら、一般の病院では対応が難しい症例に対し、高度な専門治療を提供しているのだ。

意外にも「ネット予約」で受診できる

では、治療が難しいがんにかかったとき、がんセンターの治療を受けるにはどうすればいいのだろうか。前出の渡辺氏が解説する。

「国がん中央病院は、じつはそれほど敷居が高い病院ではありません。基本的に、現在かかっている病院の先生に『がんセンターに行きたい』と伝えてもらい、診療情報を提供してもらえれば大丈夫です。紹介状がなくても、診察料は少し高くなりますが、患者さんが自身でネット予約する方法もあります。また、セカンドオピニオンも大歓迎で、私自身、週に3人くらいは話を聞いています。

予約から受診までも、お待たせすることはほとんどありません。診察の予約なら、その週か次の週には必ず取れると思います」

国がんだけでなく、がん研有明病院や他のがんセンターでも、基本的には地域の病院や診療所からの紹介状が必要だが、ネット予約のシステムが整備されている施設も増えている。

もし、近くの病院で「治療が難しい」と言われた場合や、より専門的な治療を受けたいと思ったときには、遠慮せずに担当医に相談してみよう。がんセンターは、決して手の届かない特別な存在ではないのだ。

