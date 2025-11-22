ワトソンがいなければ、ホームズは「ただの変人」だった…「凡人の視点」が物語を支配した瞬間

「ワトソン役」という言葉も生まれたほど、名探偵シャーロック・ホームズに欠かせない相棒として「ワトソン」は有名なキャラクターだ。

ここでは、ワトソンが果たした重要な役割と、なぜ19世紀の英国でホームズ物語が爆発的な人気を呼んだか、現地取材した専門家の最新分析を交えて考察する。

※この記事は、シャーロック・ホームズの生みの親、作家コナン・ドイルの数奇な生涯を解説した篠田航一著『コナン・ドイル伝 ホームズよりも事件を呼ぶ男』（2025年11月20日発売）より、一部を抜粋・編集したものです。

ワトソンという「発明」

雑誌に短編を書き続けていたドイルは、徐々に「もっと長い本を書きたい」と思い始めた。自伝の中でドイルは、ここで頭に浮かんだ二人の作家を挙げている。探偵ルコックを生んだフランスの作家エミール・ガボリオと、探偵デュパンを生んだ米国の作家エドガー・アラン・ポーだ。つまり、読者に受けのいい探偵小説を書こうと思ったのだ。

以下は自伝から引用する。

「だが私でもそういう人物を作れるだろうか？ 私は旧師ジョウ・ベルのことを思い浮かべ、あのわしのような顔、あの不思議なやりかた、こまかいことを知るあの捕えどころのない方法を思いだしてみた」（『わが思い出と冒険 コナン・ドイル自伝』延原謙訳）

ドイルはひらめいた。ベル博士の推理方法はきっと活かせる。「この思いつきは私を喜ばせた」と振り返っている。

次に主人公の名前をどうするか考え、ノートに書き付けた。シャープズ（Sharps）、フェレッツ（Ferrets）という名前が浮かんだ。やがてシェリングフォード（Sherringford）になった。最後にシャーロック（Sherlock）になった。

そして、語り手として相棒を登場させることも決めた。できるだけ主人公を引き立たせるため、相棒はシンプルな人物がいい。ドイルは自伝で「気どらない単調な名」（drab, quiet name）がいいと書いている。こうしてジョン・ワトソンが誕生した。

今となってはすっかり「ワトソン役」との言葉も定着し、主人公と相棒というコンビはお決まりの設定になっているが、当時、これは一種の「発明」だった。

近代推理小説はポーの短編『モルグ街の殺人』（一八四一年）が原型とされ、ポーは既にここでデュパンという探偵を作り出している。つまり、この時点で確かに主人公の行動を記録する「私」という相棒は登場する。だがそれは最後まで「匿名」だった。

これに対し、ドイルは生き生きとしたジョン・ワトソンを発明した。名探偵と助手のコンビ、いわゆる「バディもの」の面白さを一気に広めたのはドイルだった。

「ワトソンが存在しなければ、ホームズ物語はこれほど魅力的ではなかったでしょう」

そう話すのは、長年にわたり図書館司書としてホームズの楽しさを世に広め、愛好者団体「ロンドン・シャーロック・ホームズ協会（SHSL The Sherlock Holmes Society of London）」のチェア（議長）を務めるキャサリン・クック氏だ。

ホームズは変人である。部屋の中で化学実験にのめり込む。ドラッグにも手を出す。うぬぼれも強い。実在したら「イヤなやつ」かもしれないが、そんなホームズに時には見下されながら、ワトソンは良き友であり続けている。

クック氏は言う。

「自分の推理について、ホームズは事件の全貌を分かっていないワトソンに一から説明します。作者ドイルは、説明を聞いてようやく納得するワトソンを極めて普通の人間として描きました。こうして読者に安心感を与えることを計算していたのです」

ドイルは周到な計算の上に、ワトソン像を作り上げた。それが見事に当たったのだ。

クック氏によれば、ワトソンがいることでいわばホームズの人間性の「イヤな部分」がうまく消されるという。

「ホームズは、自分が出した結論をワトソンに説明します。丁寧に説明するその姿が、ホームズをある程度人間らしく見せる効果があるのです」

クック氏に言われてなるほどと思ったが、おそらく私たち読者はこのコンビに一種の心地よさを感じている。超人的な活躍をする主人公が「自分はすごい」という自慢を続けてばかりでは、読者はうんざりしてしまう。その意味で、いわば凡人代表のワトソンの発明は、読者を安心させる効果が大きかった。

読者が求めた「非日常」

メディアにおけるホームズの描かれ方を研究する前出の英ノッティンガム大学のロバータ・ピアソン名誉教授も、ワトソンに共感を寄せた当時の読者層に注目する。

「鉄道の発達で、19世紀のロンドンには郊外と都心を移動する多くの通勤者が生まれました。主に中産階級に属する彼らが列車内で読んだ雑誌が、（多くのホームズ物語が掲載された）『ストランド・マガジン』でした。平凡な日常を送る通勤者は、どこかでワクワクする物語を欲すると同時に、自分たちに近いワトソンをも欲しました。小説に出てくるホームズは、いわばボヘミアン（自由奔放な人）です。一方でワトソンは堅実な紳士で、中産階級に属し、正しい英国人の象徴です。読者はその姿に安心感を抱きました。こうして、このコンビが爆発的な人気となったのです」

郊外で退屈な日々を送る当時の人々には、「自分たちの経験する領域から外れたものを読みたい」という欲求があったとピアソン氏は分析する。ヴィクトリア朝は性的モラルに厳格な時代だったが、「一九世紀後半には、離婚や私生児などショッキングなテーマを扱った小説が英国でよく読まれました。風変わりな事件を解決するホームズが人気を集めたのも、こうした時代の雰囲気に関係しています」という。

英国の作家でドイル研究者としても知られるジュリアン・シモンズも評伝『コナン・ドイル』（深町眞理子訳）の中で、「当時の人びとの実生活は単調だったし、因襲にがんじがらめになってもいた」と指摘し、だからこそ彼らは「ロマンスと刺激」を求め、それをホームズに見いだしたと説明している。シモンズによれば、ホームズは「中産階級社会の偉大な擁護者」である一方で、その中産階級の規範を踏みにじる行動をするところが魅力に映ったという。

ホームズの短編には、日常の中に「非日常」が舞い込む話が多い。短編『赤毛組合』（1891年）は全作品中でも特に人気の高い作品だが、これこそ当時の読者が欲していた話だったのだろう。

平凡な日常を送る質店の店主がある日、自分が赤い髪の毛をしているというだけで奇妙な事件に巻き込まれる。赤毛の人だけが入れる「赤毛組合」に入り、簡単な仕事で高額の報酬をもらえるというのだ。その仕事は、なんと百科事典を書き写すだけ。その理由は何か。日常に降って湧いた見事な「非日常」だ。短編『唇のねじれた男』（1891年）の奇想天外な謎解きも、退屈な日常生活に飽き飽きする人々を驚かせたに違いない。

ホームズとワトソンは対照的だ。ワトソンは恋もして、友達もいる。だが女性に距離を置くホームズは恋をしない。友達もほとんどいない。

もちろん「主人公と盟友」のコンビは古くから存在する。文学史上最古のコンビは、古代メソポタミアの『ギルガメシュ叙事詩』（紀元前1800年頃成立）の英雄ギルガメシュと親友エンキドゥだとの説もあるくらいだ。16〜17世紀のスペインの小説家セルバンテスは、主人公ドン・キホーテと従者サンチョ・パンサという名コンビを生み出した。だが近代推理小説にこのパターンを確立させたのは、やはりドイルの功績だろう。

