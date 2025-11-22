1¿Í¤¬µ¤³Ú¤è¡ÄÇ¯¶â·î10Ëü±ß¡¦¶¯µ¤¤Ê70ºÐÊì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢È¾Ç¯¸å¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Îµ¢¾Ê¤ÇÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿°ÛÊÑ¤Ë45ºÐÌ¼¡¢ÂÑ¤¨¤¤ì¤º¹æµã
Î¥¤ì¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¹âÎð¤Î¿Æ¤È»Ò¡£¤¿¤Þ¤ÎÅÅÏÃÏ¢Íí¤Ç¸µµ¤¤½¤¦¤Ê¿Æ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢°ÂÅÈ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·Ç¯·î¤ò½Å¤Í¤ë¤È¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Íê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¿Æ¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¦¤È¡¢ÆÍÁ³¡Ö¿Æ¤ÎÏ·¤¤¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö1¿Í¤¬µ¤³Ú¤è¡×¶¯µ¤¤ÊÊì¤¬Êú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ö70Âå¤Î¶²ÉÝ¡×
ÅìµþÅÔÆâ¤Ç²ÈÂ²¤ÈÊë¤é¤¹ÅÄÃæÈþºé¤µ¤ó¡Ê45ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢»Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¡¢Ê³Æ®¤¹¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÃÏÊý¤Î¼Â²È¤Ç1¿ÍÊë¤é¤·¤¹¤ëÊì¡¦µ×Èþ»Ò¤µ¤ó¡Ê70ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤È¤Ï¡¢1½µ´Ö¤Ë1²ó¡¢ÅÅÏÃÏ¢Íí¤¹¤ë¤³¤È¤¬½¬´·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÊì¤¬¼õ¤±¼è¤ëÇ¯¶â¤Ï·î10Ëü±ß¤Û¤É¡£Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ç¤â¡¢Çã¤¤Êª¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡Ø¤¿¤«¤Ã¡ª¡Ù¤È¸ý¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤ÎÊª²Á¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤éºÇ¶áÊ¹¤¯¤³¤È¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤â¤Ã¤Ñ¤é¡Ø¤ª¶â¤ÏÂç¾æÉ×¡©¡Ù¡Ø1¿Í¤ÇÊ¿µ¤¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£Êì¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¡ØÇ¯¶â¤À¤±¤ÇÂç¾æÉ×¡£1¿ÍÊë¤é¤·¤Ïµ¤³Ú¤Ç¤¤¤¤¤ï¤è¡Ù¤È¶¯µ¤¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¸µ¡¹µ×Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È´Î¤Ã¶ÌÊì¤Á¤ã¤ó¡É¤È¤¤¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢²¿»ö¤â¹ë²÷¤Ë¾Ð¤Ã¤ÆºÑ¤Þ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÊì¤ÎÀ³Ê¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈþºé¤µ¤ó¤Ï¡¢Êì¤Î¸ÀÍÕ¤ò³ÛÌÌÄÌ¤ê¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»×¤¨¤Ð¡¢Êì¤â70ºÐ¡£²¿¤Ç¤âÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¯¤é¤¤¡¢¾¯¤·¹Í¤¨¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÀõ¤Ï¤«¤Ç¤·¤¿¡×
¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¹â¹»¤ÎÆ±Áë²ñ¤Î¤¿¤á¡¢7¥«·î¤Ö¤ê¤ËÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£Æüµ¢¤ê¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µÞî±¡¢¼Â²È¤òË¬¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ç°¤Î¤¿¤áÅÅÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬·Ò¤¬¤é¤º¡¢¥¢¥Ý¤Ê¤·¤Î°ì»þµ¢¾Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö³°½ÐÃæ¤Ê¤éÀè¤ËÆþ¤Ã¤ÆµÙ¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¹ç¸°¤Ç²È¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ê°ÛÊÑ¤¬Èþºé¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤Þ¤º¡¢ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢À°ÍýÀ°ÆÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤ÎÂæ½ê¤Î¥·¥ó¥¯¤Ë¡¢¿ôÆüÊ¬¤Î¿©´ï¤¬ÃÖ¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢Éô²°¤Î¶ù¤Ë¤Ï¡¢ÆÏ¤¤¤¿¤Þ¤Þ³«Éõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Í¹ÊØÊª¤ä¥Á¥é¥·¤¬»³ÀÑ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤Ï¾¯¤·¤Ç¤â»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤Êì¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤Î¸÷·Ê¤Ï°Û¾ï¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Èþºé¤µ¤ó¤¬°ìÈÖ¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤Ç¤¹¡£ÌîºÚ¤Ï¤·¤Ê¤Ó¡¢¾ÞÌ£´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î¿©ÉÊ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¡¢°ÊÁ°¤Ï¤¤Ã¤Á¤ê´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¿©ºà¤¬¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌµÆÜÃå¤ËµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡¢µ×Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬µ¢Âð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¤Ê¤¤Ì¼¤Ë°ì½Ö¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò»¡¤·¤¿¤è¤¦¤Ê´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾ÞÌ£´ü¸ÂÀÚ¤ì¤ÎµíÆý¤ò»Ø¤µ¤·¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ì¡¢¤¤¤Ä¤Î¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ø¤¢¤¡¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¡£Âç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ï¤è¡Ù¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤ä¤Ï¤ê¡¢°ÊÁ°¤ÎÊì¤È¤Ï°ã¤¦¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤·¤¿¡×
¤½¤³¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Èþºé¤µ¤ó¡£¤¹¤ë¤È¡¢°ÊÁ°¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¤·¤Þ¤¤Ëº¤ì¤äÃÖ¤Ëº¤ì¡×¡¢¡Ö¿Í¡¦Êª¤ÎÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¡¢¡ÖÆü»þ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¡£¤½¤·¤Æ¡ØÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢ÉÝ¤¯¤Æ¡Ù¤È¡Ä¡Ä¡£Êì¤Ïµ¤¾æ¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÂç¾æÉ×¡×¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿¿°Õ¤òµâ¤ß¼è¤ë½ÅÍ×À
¿Æ¤¬±óÊý¤Ç1¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢»Ò¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Æ¿´¤«¤é¡¢ÂÎÄ´¤äÀ¸³è¤ÎÊÑ²½¤ò±£¤½¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡ÖÇ§ÃÎ¾É¡×¤ä¡ÖÏ·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¼«Ê¬¤ÎÂº¸·¤Ë´Ø¤ï¤ëÌäÂê¤Ï¡¢¶¯¤¤¶²ÉÝ¤äÉÔ°Â¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉ½¤ì¡¢¤½¤ì¤ò±£¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¶¯µ¤¤ÊÂÖÅÙ¤ä¡ÖÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æâ³ÕÉÜ¡ØÎáÏÂ¸µÇ¯ ¹âÎð¼Ô¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¾Íè¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¹âÎð¼Ô¤ÏÌó8³ä¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÊÑ²½¤òÃ¯¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¤º¡¢¼«Î©¤·¤¿À¸³è¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤´ê¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤¬¡ÖÂç¾æÉ×¡×¤È¸À¤¤Ä¥¤ë¤È¤¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤»¤º¡¢ÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¿Æ¤ÎËÜÅö¤Î¾õ¶·¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀ¸³è¥ì¥Ù¥ë¤ÎÊÑ²½¡×¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²È»öÇ½ÎÏ¤ÎÄã²¼¡§°ÊÁ°¤ÏÀ¶·é¤À¤Ã¤¿²È¤¬»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥´¥ß¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤Î´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢À¸³è¤Î¡Ö¼Á¡×¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡£
Æ±¤¸ÏÃ¤Î·«¤êÊÖ¤·¡§Ä¾Á°¤Î½ÐÍè»ö¤ä¡¢²ñÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤ò¤¹¤°¤ËËº¤ì¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢µ²±ÎÏ¤ÎÄã²¼¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¡£
³èÆ°À¤ÎÊÑ²½¡§³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¼ñÌ£¤ä¶á½êÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¸º¤ê¡¢³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢°ÕÍß¤ÎÄã²¼¤ä°ú¤¤³¤â¤ê·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢¿Æ¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö¼ä¤·¤µ¡×¤ä¡ÖÂÎ¤ÎÉÔÄ´¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÇ§ÃÎ¾É¡×¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ä½é´ü¤ÎÃû¸õ¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±óÊý¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢Ã»¤¤µ¢¾Ê¤Îµ¡²ñ¤ä¡¢½µ¤Ë°ìÅÙ¤Î¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤Ê¤É¤Ç¡¢°Õ¼±Åª¤Ë¡Ö²È¤ÎÍÍ»Ò¡×¤ä¡Ö¿Æ¤ÎÉ½¾ð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ°Ê³°¤Î¾ðÊó¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿Æ¤ÎÊú¤¨¤ë¶²ÉÝ¤òÏÂ¤é¤²¡¢¡Öµ¤¤Å¤¡×¤òÍ¿¤¨¤ëºÇ½é¤Î°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
