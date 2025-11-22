小倉競輪場で開催中のG1「第67回競輪祭」（優勝賞金5090万円）は4日目。12Rの優秀戦ダイヤモンドレースは3車結束の神奈川勢が中心。郡司浩平の3連勝に期待した。

展開向く郡司を信頼。目標の松井は抜群の内容で勝ち上がった先輩の前を回る以上、主導権は譲らない。後輩の気持ちに応えて抜け出す。関東勢に要警戒だ。

＜1＞真杉匠 サドル周りを大幅にいじって1走目よりもマシになった。ただ、マシになったかなというくらい。自力。しっかり力を出し切りたい。

＜2＞犬伏湧也 しっかり距離も行って押し切れた。軽い感じがした。流れを殺さないイメージでいけた。こういうレースを続けていきたい。自力。

＜3＞松井宏佑 最後まで踏める感じがあった。一走目よりも体が軽くなった。良くなったし、いい走りができたのでセッティングもこのままいく。自力。

＜4＞佐々木龍 いい集中で乗れていると思う。しっかり休みたい。神奈川3番手。

＜5＞松浦悠士 まだまだ物足りない部分がある。ただ、1着を獲れて状態を確認できたのは良かった。思ったほど悪くない。犬伏君へ。

＜6＞北津留翼 行くタイミングはあったが…。情けないですね。脚は前回よりもいい。自力。

＜7＞吉田拓矢 いい内容ではなかった。（1走目とは）逆に力が入りすぎている。セッティングも見直すところがある。真杉君へ。

＜8＞山田久徳 寺崎君が抜群のタイミングで仕掛けてくれた。彼のおかげ。自分の感じも悪くない。単騎。

＜9＞郡司浩平 最後まで余裕を持って走ることができた。いい集中力で臨めている。初日から微調整して体も自転車もいい。松井君へ。