リーガロイヤルホテル大阪で味わう、心ときめく贅沢いちごパフェ

リーガロイヤルホテル大阪の「メインラウンジ」では、旬のいちごを存分に味わえる「ロイヤル ストロベリーパフェ」が登場します。甘酸っぱい果肉に、ハート型チョコレートや塩バニラアイスが寄り添う、見た目も味わいも心ときめく一品。大きな窓の向こうには日本庭園が広がり、ゆったりとした時間が流れる上質な空間で贅沢なティータイムを楽しめます。期間限定の特別な味わいを、ぜひこの季節に堪能してみてください♡

甘酸っぱい旬のいちごを堪能できる贅沢パフェ

「ロイヤル ストロベリーパフェ」は、いちごの甘酸っぱさを主役にした贅沢な一杯。

トップにはキュートなハートチョコレートが添えられ、ほんのり塩味の塩バニラアイスが甘さと見事に調和します。

ひと口ごとに広がる爽やかさとまろやかさのバランスが絶妙で、最後まで心地よく楽しめる仕上がり。装飾のいちごはパフェに含まれない点も公式に明記されています。

DROOLYのパウンドケーキ♡ショコラ＆カマンベールの季節限定スイーツ

メインラウンジで過ごす優雅なティータイム

会場となる「メインラウンジ」は167席を備えた広々とした空間で、日本庭園を望むロケーションが魅力。

朝からピアノ演奏が流れ、午後には世界的ピアニスト菊池亮太氏による日本の伝統曲の録音演奏も楽しめます。

ゆったりと配置された席で、心地よい音色とともに過ごす時間は、日常を忘れさせてくれるほどのリラックス感に満ちています。

提供期間と料金を事前にチェック

「ロイヤル ストロベリーパフェ」は、2025年12月1日（月）～2026年5月10日（日）の期間限定で提供されます。なお、2026年1月1日（木・祝）～1月4日（日）は休止。

提供時間は10:30～18:30（LO18:00）で、料金は単品3,289円、コーヒーまたは紅茶付き3,922円（いずれも税金・サービス料込）。

食材の入荷状況により提供ができない場合もあるため、来店前の確認がおすすめです。

旬いちごが主役のご褒美パフェで癒やし時間を

甘酸っぱい旬のいちごをたっぷり味わえる一杯は、自分への小さなご褒美にも、大切な人とのティータイムにもぴったり。

塩バニラアイスやハートチョコが重なる味わいは、ひと口ごとに気分を上げてくれます。

優雅な空間とともに楽しむ季節限定のパフェで、ほっと心ほどけるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。