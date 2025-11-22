73歳・夏木マリ、“デニムの着物”で魅了 個性あふれる装いに「凄く粋なお着物」「縫い目までデニムは凄い」「帯も凄いです」と反響
俳優の夏木マリ（73）が20日、自身のインスタグラムを更新。デニム素材でできた着物姿を披露し、「凄く粋なお着物」「かっこよ過ぎ」と反響が寄せられている。
【写真】「凄く粋なお着物」デニムでできた着物姿を披露した夏木マリ
夏木は「今日は、映画『ほどなく、お別れです』の完成報告会でした！」と報告し、オフショットをアップ。デニム生地でできた“珍しい”着物に、9頭の馬が描かれた「九頭馬文様の繻子帯」をまとっている。
「馬九頭で、うま く いく なんて思いも込めて...」と期待をにじませ、「九谷焼の帯留と」とアイテムにこだわった着こなしを披露した。
センス光る夏木の衣装姿に、「カッコイイです！素敵過ぎる」「帯も凄い」「美し過ぎる帯」「かっこよ過ぎです 縫い目までデニムは凄い」など、さまざまなの声が寄せられている。
