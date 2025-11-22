高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第9週「スキップ、ト、ウグイス。」の第41回が11月24日に放送予定です。

【写真】リヨはヘブンに積極的に話しかけ…

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下11月24日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

ヘブン（トミー・バストウさん）と錦織（吉沢亮さん）は、知事（佐野史郎さん）に案内されて月照寺を訪れていた。

そこに、知事の娘・リヨ（北香那さん）が現れる。

東京の女学校で英語を学んだリヨは、ヘブンと積極的にコミュニケーションをとり、錦織と知事は蚊帳の外に。

数日後、女中仕事に励むトキのもとをリヨが訪ねてくる。

「あなたは私のライバルなのかしら？」と問いかけるリヨにトキがだした答えは？