¡¡½ªÈ×Àï¤ò·Þ¤¨¡¢´ÛÆâ¤ÎÇ®µ¤¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ê¤ò¤ß¤»¤ë½½»°ÆüÌÜ¡£ËëÆâÎÏ»Î¤ÎÅÚÉ¶Æþ¤ê¤Ç¡¢¶öÁ³¡¢ÎÏ»Î¤Î²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤¬Â³¤±¤Æ¡ÈÏÂ¤ß¡É·Ï¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÊÂ¤Ö°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»×¤ï¤ÌÅ¸³«¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·ÊÂ¤ó¤Àw¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÏÂ¤à¤ï¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿¡£
¡¡ÌäÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏÀ¾ÊýËëÆâÎÏ»ÎÅÚÉ¶Æþ¤ê¤Ç¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤º¹Ô»Ê¤¬ÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢Çï¼ê¤È´¿À¼¤ÎÃæ¤ÇÌÀÀ¸¡¢ÀéÂåæÆÇÏ¤¬¤½¤Î¤¢¤È¤ËÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ3¿ÍÌÜ¤ÏÁ°Æ¬½½Ï»ËçÌÜ¡¦º´ÅÄ¤Î³¤¡Ê¶Àî¡Ë¡£·§ËÜ¸©·§ËÜ»Ô½Ð¿È¤Îº´ÅÄ¤Î³¤¤Î²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤Ë¤Ï·§ËÜ¸©¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¡È¤¯¤Þ¥â¥ó¡É¡£4¿ÍÌÜ¤Ë¤Ï´û¤Ëº£¾ì½ê¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¹¥Ä´¤ÎÁ°Æ¬½½»ÍËçÌÜ¡¦»þ¼ÀÉ÷¡Ê»þÄÅÉ÷¡Ë¤¬¡£»þ¼ÀÉ÷¤Î²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤Ë¤ÏÉÔÆó²È¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥É¥Ã¥°¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£´ñ¤·¤¯¤â2¿ÍÂ³¤±¤Æ¡ÈÏÂ¤ß¡É·Ï¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÊÂ¤ó¤À³Ê¹¥¤À¡£
¡¡ÅÚÉ¶Æþ¤ê¤ÎºÝ¤ÎÎÏ»Î¤Î²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤ÏÁêËÐ¤Î³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»×¤ï¤ÌÅ¸³«¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·ÊÂ¤ó¤Àw¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÏÂ¤à¤ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¼èÁÈ¤Ç¤Ïº´ÅÄ¤Î³¤¤Ï»â»Ê¤Ë¡ÈÄÁ¼ê¡É¼óÇ±¤ê¤Ç¾¡¤Ã¤Æ4¾¡ÌÜ¡¢°ìÊý¤Î»þ¼ÀÉ÷¤ÏµÁ¥ÎÉÙ»Î¤Ë´ó¤êÀÚ¤é¤ì¤Æ4ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë