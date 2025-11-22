¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÂè41²ó¡¡ÃÎ»ö¤ÎÌ¼¡¦¥ê¥è¤¬¸½¤ì¤Æ¡Ä¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¢£Âè41²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤È¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Ï¡¢ÃÎ»ö¡Êº´Ìî»ËÏº¡Ë¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ·î¾È»û¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¡¢ÃÎ»ö¤ÎÌ¼¡¦¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤¬¸½¤ì¤ë¡£Åìµþ¤Î½÷³Ø¹»¤Ç±Ñ¸ì¤ò³Ø¤ó¤À¥ê¥è¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¡¢¶Ó¿¥¤ÈÃÎ»ö¤Ï²ãÄ¢¤Î³°¤Ë¡£¿ôÆü¸å¡¢½÷Ãæ»Å»ö¤ËÎå¤à¥È¥¤Î¤â¤È¤ò¥ê¥è¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï»ä¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ê¤Î¤«¤·¤é¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¥ê¥è¤Ë¥È¥¤¬¤À¤·¤¿Åú¤¨¤Ï¡©
¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤È¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Ï¡¢ÃÎ»ö¡Êº´Ìî»ËÏº¡Ë¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ·î¾È»û¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¡¢ÃÎ»ö¤ÎÌ¼¡¦¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤¬¸½¤ì¤ë¡£Åìµþ¤Î½÷³Ø¹»¤Ç±Ñ¸ì¤ò³Ø¤ó¤À¥ê¥è¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¡¢¶Ó¿¥¤ÈÃÎ»ö¤Ï²ãÄ¢¤Î³°¤Ë¡£¿ôÆü¸å¡¢½÷Ãæ»Å»ö¤ËÎå¤à¥È¥¤Î¤â¤È¤ò¥ê¥è¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï»ä¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ê¤Î¤«¤·¤é¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¥ê¥è¤Ë¥È¥¤¬¤À¤·¤¿Åú¤¨¤Ï¡©