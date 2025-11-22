【マイルCS】下半期ベストマイラー決定戦をガチ予想！『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』冨田有紀＆三嶋まりえ



【予想配信】第42回マイルCS（GI）ガチ予想｜https://youtube.com/live/J0Xpa5-Hii8

ウイニング競馬ファミリーのキャプテン渡辺が自腹1万円で100万円の的中を目指す『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』

下半期ベストマイラー決定戦『第42回マイルチャンピオンシップ（GI）』をガチ予想！

ここでしか聞けない予想のうんちくや裏話、ヒント満載の有力情報をお届け。視聴者のみなさんからの質問にもお答えします！

＜出演者＞

キャプテン渡辺

冨田有紀（テレビ東京アナウンサー）

三嶋まりえ（東京スポーツ）

■第42回マイルチャンピオンシップ（GI）枠順

2025年11月23日（日）4回京都6日 発走時刻：15時40分



枠順 馬名（性齢 騎手）

1-1 トウシンマカオ（牡6 団野大成）

1-2 シャンパンカラー（牡5 坂井瑠星）

2-3 ウォーターリヒト（牡4 高杉吏麒）

2-4 マジックサンズ（牡3 武豊）

3-5 アスコリピチェーノ（牝4 C.ルメール）

3-6 ガイアフォース（牡6 横山武史）

4-7 チェルヴィニア（牝4 T.マーカンド）

4-8 カンチェンジュンガ（牡5 藤岡佑介）

5-9 エルトンバローズ（牡5 西村淳也）

5-10 ラヴァンダ（牝4 岩田望来）

6-11 オフトレイル（牡4 菅原明良）

6-12 ウインマーベル（牡6 松山弘平）

7-13 ロングラン（セ7 岩田康誠）

7-14 レーベンスティール（牡5 D.レーン）

7-15 ジャンタルマンタル（牡4 川田将雅）

8-16 ドックランズ（牡5 M.ザーラ）

8-17 ソウルラッシュ（牡7 C.デムーロ）

8-18 ワイドラトゥール（牝4 北村友一）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。





クロフネをダートの怪物にした馬!? "アグネスデジタル" 競馬界の歴史を変えうる世紀の大英断

【華麗なる武一家】"サイレンススズカ" 武豊「自身が乗った中で一番強い馬」

【クセ強名馬】二冠馬エアシャカール「アタマの中を見てみたい」武豊も思わず激怒！？