【マイルCS】下半期ベストマイラー決定戦をガチ予想！『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』冨田有紀＆三嶋まりえ
【予想配信】第42回マイルCS（GI）ガチ予想｜https://youtube.com/live/J0Xpa5-Hii8
ウイニング競馬ファミリーのキャプテン渡辺が自腹1万円で100万円の的中を目指す『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』
下半期ベストマイラー決定戦『第42回マイルチャンピオンシップ（GI）』をガチ予想！
ここでしか聞けない予想のうんちくや裏話、ヒント満載の有力情報をお届け。視聴者のみなさんからの質問にもお答えします！
＜出演者＞
キャプテン渡辺
冨田有紀（テレビ東京アナウンサー）
三嶋まりえ（東京スポーツ）
■第42回マイルチャンピオンシップ（GI）枠順
2025年11月23日（日）4回京都6日 発走時刻：15時40分
枠順 馬名（性齢 騎手）
1-1 トウシンマカオ（牡6 団野大成）
1-2 シャンパンカラー（牡5 坂井瑠星）
2-3 ウォーターリヒト（牡4 高杉吏麒）
2-4 マジックサンズ（牡3 武豊）
3-5 アスコリピチェーノ（牝4 C.ルメール）
3-6 ガイアフォース（牡6 横山武史）
4-7 チェルヴィニア（牝4 T.マーカンド）
4-8 カンチェンジュンガ（牡5 藤岡佑介）
5-9 エルトンバローズ（牡5 西村淳也）
5-10 ラヴァンダ（牝4 岩田望来）
6-11 オフトレイル（牡4 菅原明良）
6-12 ウインマーベル（牡6 松山弘平）
7-13 ロングラン（セ7 岩田康誠）
7-14 レーベンスティール（牡5 D.レーン）
7-15 ジャンタルマンタル（牡4 川田将雅）
8-16 ドックランズ（牡5 M.ザーラ）
8-17 ソウルラッシュ（牡7 C.デムーロ）
8-18 ワイドラトゥール（牝4 北村友一）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。
