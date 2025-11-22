11月22日は、アメリカ第35代大統領のジョン・F・ケネディが暗殺された日だ。1963年の事件発生から62年の今秋、米現代史研究家の奥菜秀次氏の元に、一通のメールが届いた。それは暗殺犯、リー・ハーヴェイ・オズワルドが事件の2日後、ジャック・ルビーによって射殺された現場に居合わせた、ある日本人について問い合わせるものであった。その日本人・小池英夫（サンケイ新聞記者）が遺した見聞録『私家版ケネディ暗殺事件見聞録』を紐解くと、そこには現場に居合わせた者でしかわからない、さまざまな秘話が溢れている。事件から62年を機にそれを紹介し、知られざるオズワルド射殺のドラマを明らかにしてみよう。【前編】では、ダラス署で小池が間近にしたオズワルドの印象について記した。【後編】では、小池が見た、ジャック・ルビーによる衝撃のオズワルド射殺の瞬間を再現する。

ケネディ大統領を暗殺した、リー・ハーヴェイ・オズワルド

【奥菜秀次/米現代史研究家】

【前後編の後編】

＊＊＊

【写真】オズワルド射殺犯、ジャック・ルビーと日本人記者・小池英夫。ダラス署内で共に“取材”をしていた。ルビーがオズワルドに襲いかかる写真も

銃弾がぶち込まれた

11月24日運命の日、寝坊した小池はオズワルドの移送に立ちあうべく、ダラス署へと向かう。彼が“ダラダラ坂”と名付けた、道路と地下ガレージの間の坂道を何度も移動しつつ、移送用の装甲車が道路から地下ガレージに乗り入れる様を見守っていた。そんな時、親切な職員が「ブンヤさん、そろそろ移送の時間だから地下ガレージに戻った方がいい」と声をかけてくれて、彼は地下に向かった。オズワルドが尋問室から下りてきて地下ガレージに現れる直前、小池が護送ルートの最前列に立った時、彼の右横に男が現れた。

後に判明したその男の名は、ジャック・ルビー。

歴史的な護送シーンを撮影しようと手持ちの8ミリカメラを構えたが、光量不足で上手く作動せず、小池はカメラを下した。そのとたん、

「右隣にいた、ソフト帽を被った男が一歩二歩前へ踏み出して、目の前に歩んできたオズワルドの脇腹に右手をズイと突き出した。小生は、彼は放送記者かと思った。そして、飽きもせずまたマイクを突きつけて、何を聞くのかと思った。瞬間、男は、『You,Son of a Bitch！』と大声で叫び、同時に『パン！』という音がした。『ウーッ』呻いてオズワルドはその場に崩れる。彼は小生の右隣の男に撃たれたのだ。両脇の二人の刑事は、棒のように突っ立っている。小生は、生まれて初めて、生身の人間に銃弾がぶち込まれるのを見たのだ。驚くなというも愚かなり」

ピストルが胸を狙っている

だが、小池の恐怖譚はむしろここからだった。

「叫び声が湧き起こり、ライフル銃を持った警官隊や刑事が小生に向けて殺到してきて、手荒く突き飛ばした。危うく、ひっくり返るところだった。右隣の男とオズワルドは、折り重なった警官たちの下敷きだ。その人間ピラミッドの中から、ピストルを握りしめた腕が一本、ニューっと突き出て小生の目の前に迫り、胸を狙っている。ギョッとして飛びのく、それにつれてピストルの腕もついて回る。引き金を引かれたらこの世の終わり、身の終わり、お陀仏様だ。銃口から身をかわそうとしても、足がもつれて自由にならない。刑事がやっとピストルをもぎ取る。この間、実際は短い時間だったろうが、とても長く思えた。銃口というものが、こんなに恐ろしいものとは知らなんだ。警官隊に突き飛ばされてから、白黒カメラを構えてこのシーンを撮らねばならぬと思えども、それが出来ない。身体が震えている」

この時小池が撃たれていたならケネディ、ティピット巡査、オズワルドに次ぐ“第4の殺人”としてケネディ暗殺陰謀論のネタとなり、語り草となっただろう。九死に一生を得た小池だが、上司にたった今見聞きした事を伝えると、上司は「テレビで見た。GI刈りの君も映っていた。すぐ、目撃記事を送れ」と指示し、彼は口述筆記形式で目撃談を伝え、翌11月25日のサンケイ新聞夕刊は小池の目撃談に基づく写真入り記事「オズワルドの最期：“その一瞬”わたしは見た」と一面ぶち抜きスクープで飾った。また、小池が地下から外へ出たとき周囲の人々に目撃談を伝えたところ、

「野次馬は、小生の第一報を聞いて、『やったか』『天罰だ』『やった奴は英雄だ』と拍手し、歓声をあげる。かぶっていたテキサスハットを宙にほうり上げ、まるで野球か米式サッカーの応援団みたいだ」

サンドイッチを差し入れ

翌26日のサンケイにも小池の記事「惨劇の舞台：ダラスの市民」との見出しで、同市の人々がオズワルド殺害に歓喜し、ルビーを称賛する模様が報じられた。小池が報じた様に市民はオズワルド殺害に歓喜しており、ダラス署に留置されたルビー宛てに彼らから感謝と激励の手紙や電報、支援金、小切手が殺到し、それはバインダーに綴じられるほどの厚さだった。

ルビーはダラス署に拘留され“第三の暗殺”を防ぐためダラス署は彼と外部の人々を徹底して遮断し、小池とルビーの因縁はついに終わったかと思えたが、彼は思い出したようにこんなエピソードを記している。

「ルビーは、報道陣にとって“見知らぬ人間”ではなかった。彼は22日深夜、つまり事件第一夜の、あのオズワルドの記者会見以来、『イスラエルの新聞記者だ』と名乗って、いつもソフト帽を被り、記者室やブロードウェイ（筆者注・ダラス署内の記者が屯したエリア）をブラブラしていたのである。『俺はあいつと話した』とか『奴はいやに愛想のいい野郎だった』とか、報道陣の中から次々と証言が出てきた。小生も見覚えがあった。だから、地下ガレージで右隣から急に飛び出した時、放送記者がインタビューするつもりか、と思ったのだ。それにしても、記者室一同にとって、ショックだったのは、23日早朝の新聞紙包みの中に、彼の差し入れによるサンドイッチが入っていたということである。“コーヒー特派員”（筆者注・ダラス署に滞在中の記者団の中から、レストランにコーヒーを買い出しに行く者の呼称）にもなり、“仲間”へのサービスにこれ努めていたのだ。これは、彼自身の警察に対する自供でわかったことである。『奴の差し入れを喰ったとは、胸糞悪いぜ』と誰かが吐き捨てるように言う。『暗殺者の暗殺者の差し入れをパクついたといえば、これはニュースだよ』と誰かがまぜっ返す。そして『こんなに集まれば、二人や三人の偽記者やインチキカメラマンがいたってわかりっこねえな。お前さんは本当に記者かね』と一人が言えば、『そういうてめえは何者だ』と掛け合い漫才みたいなことも始まる。報道陣にとっては、ルビーの存在は後味の悪い話であった」

情報の宝庫

以上が小池のダラスでの貴重な体験談である。

小池の回想録は従来の研究書やルポにはない視点や情報も多い。同書に関するマイヤーズ（【前編】参照。小池の存在について筆者に尋ねてきたアメリカの研究者）の感想をここに記しておく。

「小池氏の回顧録は、小池氏による暗殺事件報道に関する情報の宝庫です。暗殺事件について、特にアメリカの読者にはこれまで提供されていなかった新たな視点を得ることは、常に興味深いものです。そのなかでも、小池氏がまだ語学を勉強し、アメリカのスラングに慣れようとしていた当時、警察の捜査やダラスでの生活についての小池氏の印象は特に興味深いものでした。彼の観察は的確で、事件の真相と見事に一致していました。長年の歳月を経て、彼の目を通してこの事件を目の当たりにできたのは、大変喜ばしいことです」

本記事が公開されたと同じ日、アメリカ時間午後12時（日本時間11月22日午前2時）にマイヤーズのブログ「jfkfiles.blogspot.com」でも小池の活動が紹介される予定で、そこではダラス署内外での小池の活動の多くの画像が紹介されている。

ケネディが暗殺され、日本人記者の小池英夫が現地ダラスで取材し、オズワルドの記者会見と殺害現場に居合わせその模様を一面ぶち抜きでスクープしてから62年が過ぎた。その小池は1996年に死去していた。しかし、彼が遺した貴重な回顧録は、いまなお、ケネディ暗殺について、研究者に新たな発見と視点を与えているのである。

【前編】では、ダラス署で小池が間近にしたオズワルドの印象について記している。

奥菜秀次（おきな・ひでじ）

ケネディ暗殺の1963年生まれの62歳。著作は日・台・米で出版されている。週刊新潮に寄稿多数。代表作『陰謀論の罠』（2007、光文社）、『アメリカ陰謀論の真相』（2011、文芸社）、『捏造の世界史』（2008、祥伝社）。最新作は構想48年執筆14年の大作『ケネディ暗殺最後の真実：歴史上最悪の捏造事件の内幕と全ての真相』（全五巻中、三巻まで刊行済、パブファンセルフ、2024〜）

デイリー新潮編集部