11月22日は、アメリカ第35代大統領のジョン・F・ケネディが暗殺された日だ。1963年の事件発生から62年。今年は、1月に就任したトランプ大統領が本件に関わる機密文書の解除を命じたことも話題となった。そんな今秋、米現代史研究家の奥菜秀次氏の元に、届いた一通のメール……。それは暗殺犯、リー・ハーヴェイ・オズワルドが事件の2日後、ジャック・ルビーによって射殺された現場に居合わせた、ある日本人について問い合わせるものであった。その日本人が遺した見聞録を紐解くと、そこには現場に居合わせた者でしかわからない、さまざまな秘話が溢れていた。事件から62年を機にそれを紹介し、知られざるオズワルド射殺のドラマを明らかにしてみよう。

ジョン・F・ケネディ大統領

【奥菜秀次/米現代史研究家】

【前後編の前編】

＊＊＊

【写真】オズワルド射殺犯、ジャック・ルビーと日本人記者・小池英夫。ダラス署内で共に“取材”をしていた。ルビーがオズワルドに襲いかかる写真も

エミー賞受賞者からのメール

今年9月17日、ケネディ暗殺を長年研究しているデール・マイヤーズから筆者に以下のメールが来た。

「（ケネディが暗殺された）11月22日から24日までの間、（暗殺犯オズワルドが拘留されていた）ダラス署内のテレビ映像に日本人記者と思しき人物が頻繁に映っていますが、この人の身元に心当たりはありませんか」

メールには該当人物のテレビ映像のキャプチャーが添付されていた。

マイヤーズは暗殺研究家としても有名なアニメーターだ。オズワルドが逃走中に起こした“ティピット巡査殺害事件”に関する著作『犯意を持って』は高評価を得ており、多くの暗殺検証番組に出演している。2003年に米ABCテレビで放映された検証番組での「ザプルーダー・フィルム」（ケネディ暗殺の瞬間を捉えたフィルム映像）のコンピューター生成CGによる再構成に対して、エミー賞を授与されている。

佐々淳行という誤認

筆者は10年以上前から彼のブログに投稿していたが、突然のメールには驚かされた。彼曰く、

「私は、（事件現場）ディーリー・プラザにある（狙撃者がいたビルで現在ケネディ暗殺博物館である）シックス・フロア・ミュージアムが所蔵する、1963年11月22日から24日の週末に撮影されたテレビ放送のアーカイブ映像を検証していました。すると、深夜の記者会見直前の金曜日（11月22日）の夜、ダラス警察本部の廊下で、そして翌日（11月23日）に撮影された映像の中で、その『身元不明』の日本人男性を発見しました。記者団の中には、他にも数人のアジア人男性がいたようです。ですが、私の関心は記者会見でジャック・ルビー（オズワルド暗殺犯）の近くに立っていた男性に向けられていました。この人は誰なのだろう？ 日本なら知っている人がいるはずだ」

「複数の研究者が、その男性は佐々淳行という名の日本人警察官だとする、検証不可能な主張をしていました。私はそれを裏付ける証拠に信憑性を見出せず、基礎調査を行った結果、その男性は佐々氏ではないと判断しました」

佐々淳行は元警察官僚で、東大安田講堂事件やあさま山荘事件に携わり、後に初代内閣官房安全保障室長を務めた人物だ。後藤田正晴（元官房長官。当時は警察庁の警備局長）の命を受け、事件の翌年1964年1月に訪米し現地調査を行った事実があるが、アメリカ人研究者が訪米時期を錯覚した結果人違いをしたのだろう。

そこで過去ブログに投稿していた日本人である筆者なら知っていると思い、共通の知人からアドレスを聞きメールを送ってきたというわけだ。

オズワルドと日本の深き縁

この日本人男性の件は、アメリカのケネディ暗殺研究者の間で長年の疑問となっていた。

オズワルドは海兵隊時代に日本の厚木米軍基地に所属しており、その頃日本人娼婦と初体験を済ませている。日本の高級バー・クインビーでホステスの“ミドリ”と関係を持ち、ニューオリンズで親キューバ活動のビラ配りをした時には周辺に日本人がおり、ダラス在住時にはパトロンの家で開催されたパーティーの席で着物を着た美人の日本人女性と親しく話していた等、日本との多数の繋がりが指摘されていた。

今年公開された暗殺関連資料にはオズワルドが撮影した膨大な写真があったが、日本の神社仏閣や下町も含まれており、彼はかなり日本に同化していたようだ。そのため、多くの陰謀論者が「オズワルドは日本滞在中に米国諜報機関に誘い込まれ、暗殺犯に仕立てられた」と唱えており、先の日本人も「記者を装った工作員ではないか」と囁かれていた。この人物は一体誰だったのだろうか？

結論から言えば、この眼鏡の角刈りの男性は、小池英夫という人物だ。小池はサンケイ新聞の記者で、同社の記者留学制度を使い全米を取材行脚中に暗殺の第一報を聞き、ダラスに取材に来ていたのだ。

これは日本のケネディ暗殺研究者の間では知られた事実であり、小池は、事件に関する回想録『私家版ケネディ暗殺事件見聞録』（自費出版版と商業出版版あり）を著してもいる。

筆者はマイヤーズにこの人物が小池英夫である事と、本人の素性を伝えた。小池の本を英訳して送ることを確約し、10月に送付した。

小池は事件後、ダラス警察でオズワルドに間近で接しているばかりか、彼がジャック・ルビーに暗殺されたその瞬間にも居合わせている。しかも、ルビーは彼の真横から飛び出し、オズワルドを狙撃しているのだ。暗殺から62年目となったこの11月22日を機に、小池の著作から貴重な証言を紹介してみたい。

地方紙に写真付きで紹介

先ず、小池が留学生記者になったいきさつから全米行脚、ダラス署に赴くまでを彼の回想録を用いて解説しよう。

「さて、かくいう小生は、立って名乗るもおこがましいが、サンケイ新聞大阪本社の社会部記者。ゆえあって、社内海外留学生として、この地に遊んでいたのである。社から与えられた留学目的は、アメリカ社会のグラスルーツ・ファッションの見聞とアメリカ英語の研修。時のサンケイ新聞社社長、老文学青年、水野成夫氏は、社内留学生の歓送の辞の中で『好きなことをやってこい。大学へ入るもよし、女郎を買うもよし……』と若いもんを激励したものである。留学期間は2年間、単身渡航で月々200ドルの現地生活費、世界一周のパンナム航空券支給という条件。この時点で、アメリカに10人、ヨーロッパに4人のサンケイ留学生がいた」

小池がアメリカへ来たのは、この年の6月1日。ロサンゼルスを振り出しに、およそ半年の間、宗教団体、慈善団体、親善団体、社会団体、教育機関、報道機関、官公庁などを回った。

単独で全米取材を行っている日本人が珍しかったのか、複数の地方紙が彼の事を写真付きで報じている。

貧相な奴

そして5か月後、運命の11月22日が訪れる。この日、バスを利用した北米大陸縦断取材でサンフランシスコにいた小池は「ケネディ撃たれる」の一報を聞き、現地取材をしようとダラスに向かった。サンフランシスコから4時間の旅を終えた午後10時27分、ダラスの空港に着いた小池。タクシーの運転手からその10時間ほど前に起きた事件の進展と、容疑者が逮捕されダラス市警に拘留されたことを聞いて、暗殺現場のディーリー・プラザに降りて付近の人々に話を聞いた。そしてダラス署に向かい、真夜中に行われたオズワルドの記者会見を取材することとなった。ダラス署のカリー署長曰く、日本人記者は小池だけだったという。

その際に見たオズワルドの印象を小池はこう記している。

「『これが大統領を殺した男か、―――まさか』と思う、貧相な奴だ。ガンマンどころか、気の弱そうな店員といった感じである。その男めがけて、報道陣が殺到する。刑事たちの制止の声もあらばこそ、瞬時に彼は報道陣の人垣の中に没した。後方の連中は、机や椅子の上に飛び乗る。まるで兜町の場立ちのごとし。オズワルドは、薄汚れたシャツ姿だ。額に大きなコブが出来、眉間を割られて血をにじませている。誰何（すいか）した警官（奥菜注・ティピット巡査）を射殺し、映画館に逃げ込んだところを警官隊に包囲され、格闘の末逮捕されたからだという。両手には手錠だ。目玉がキョトキョトしている。そんな彼を三人のテキサスハット（の刑事が）脇がかえし、数人の私服警官が、報道陣との間に多少の空間を作り出す」

オズワルドはひたすら、自分の無実を訴えただけだったが、早くもダラス署側はケネディ暗殺犯と断定。アメリカの記者たちは同調し、他国、特にヨーロッパ勢は陰謀説を唱え始めたという。

暗殺を予期させる出来事

オズワルドが取り調べなどのために署内を移動するとゾロゾロ報道陣が付いてくる。小池もその中の一人であった。

「ある時、小生は一番前にいたために、押されて自分の顔が彼の顔とくっつくばかりになった。お互いに息がかかる。彼の冷たい手錠が手に触れる。逮捕された時のままの“シャツ一枚”の姿。襟の汚れまで、目の前に見えた」

ダラス署内の映像は全世界に中継されており、職員と報道陣の中でひときわ目立つ「角刈りの東洋人」の姿も流れていた。これを観た小池の上司は「『ダラスの警察の様子はテレビで手に取るようにわかっている。警察の中が、絶えず映し出されているからだ、GIカットの頭をしている君が廊下をウロウロしている姿も映っているぞ。サボったらすぐわかるよ』と電話の向こうで冗談を言った」という。

小池は日米警察の違いをこう評した。

「彼（オズワルド）を連行するため、いつも四、五人のテキサスハットを被った刑事が付き添っているのだが、報道陣をシャットアウトする気はなさそう。報道陣の人の波を、根気よく押しのけ押しのけ、進むのである。日本の警察でも、犯人が取調室へ出入りする時には、記者団やカメラマンが十重二十重に取り囲むことがあるが、犯人の身体に触れるということはない。アメリカの警察は、報道陣に対してなんと寛大でサービスのよいことか」

だがこれは、24日に起きたオズワルド殺害を予期させる出来事でもあった。

オズワルドの母と妻、娘の来訪

小池は、オズワルドに面会するためダラス署を訪れた彼の母親と、生まれたばかりの娘を連れた妻の姿も目撃していた。

「記者室はちょっと退屈ムードになった。捜査も取材も進展しないのだ。そんなとき、報道陣は思わぬ珍客を迎えた。オズワルドの母親マルガリータと、妻のマリナである。オズワルドに面会し、着替えなどを差し入れに来たのだ。エレベータ―で一階から上がって来て、三階の取調室へ入ろうとする母親は、大きなボストンバッグを持ち、妻は生まれて間もない赤ん坊を抱いている。たちまち報道陣の包囲下におちいる。母親はどこでも見られる中年婦人、妻は小柄、色白で化粧気がない。

報道陣が情け容赦なく、『息子は暗殺犯人か』『夫の犯行を事前に知っていたか』と質問を浴びせる。

母親『私の息子は犯人ではない。彼はおとなしい子だ』。

妻『……』。

オズワルドは、数年前、ロシア滞在中にソ連人であるマリナと現地結婚したのだ。だから彼女は英語がよくわからないらしい。母親は、息子が無実であることを繰り返しながら、マリナと共に報道陣の人波に押されるようにして、取調室に入った。

その部室（ママ）には、小さなガラス窓があり、外から中の様子の一部が覗ける。報道陣は交代して中を見る。

母親は、バッグから何着もの衣服を出して刑事に渡している。そのうちに、赤ん坊が泣き出した。妻がバッグから哺乳瓶を出してミルクを飲ませる。そしてテーブルの上に赤ん坊を寝かせて、おしめを取り替えた。小窓からこれを見ていて、オズワルドが大統領暗殺犯ならこの赤ん坊の前途や如何に？ 妻はこれからどう生きるのだろう？ 母親の気持ちは？ と考えた。かくいう小生にも、結婚八年目の妻と小学校一年生の息子があり、大阪府豊中市の住宅公団アパートに残して来ているのだ。父母や弟たちは神戸市に住んでいる。肉親の情愛がふと心の奥を横切った。オズワルドの肉親たちは、哀れというも哀れなり」

11月23日夜、カリー署長は口外禁止を公約させ、翌24日にオズワルドを郡刑務所に移送することを報道陣に伝えた。そして、その時に「事件」は起こった。

【後編】では、小池が見た、ジャック・ルビーによる衝撃のオズワルド射殺の瞬間を再現する。

奥菜秀次（おきな・ひでじ）

ケネディ暗殺の1963年生まれの62歳。著作は日・台・米で出版されている。週刊新潮に寄稿多数。代表作『陰謀論の罠』（2007、光文社）、『アメリカ陰謀論の真相』（2011、文芸社）、『捏造の世界史』（2008、祥伝社）。最新作は構想48年執筆14年の大作『ケネディ暗殺最後の真実：歴史上最悪の捏造事件の内幕と全ての真相』（全五巻中、三巻まで刊行済、パブファンセルフ、2024〜）

デイリー新潮編集部