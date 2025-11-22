国語の小説文や論説文の読解問題にどう備えるかは、中学受験における大きな課題の一つといえよう。そこで重要なのは、「出題されそうな本をどれだけ読んでおくか」である。このたび教育ジャーナリストの西田浩史氏が、首都圏の78塾、161人の「中学受験のプロ」に、直近3年間でよく出題された作家・作品、「次に出る本」などについて独自取材を実施。その中から本稿では、「よく出題された作家」の一部について、西田氏が解説する。

【写真を見る】「ミスター中学入試」から本屋大賞ノミネート常連作家まで 78塾・161人のプロにきいた「よく出る作家・作品ランキング」

※新潮社のYouTubeチャンネル「イノベーション読書」内の番組【小説文編：「中学受験の国語」頻出作品はこれだ 78の塾、161人の講師に聞いた「次に出る小説文」と「効果的な対策方法」｜ゲスト 西田浩史（教育ジャーナリスト・追手門学院大学客員教授）】などを再編集した記事です。動画内では、具体的な作家・作品のランキングのほか、プロが予測する「次に出る4冊」についても解説しています。

新潮社のYouTubeチャンネル「イノベーション読書」より

小説文と論説文で出題されやすいテーマ

――まず、中学受験の国語の問題で「出題されやすい本」の傾向について教えてください。

小説文については、小学校や中学校の学生生活を扱った作品が圧倒的に多いです。特に「友情」や「悩み」といった、中学受験では必須のキーワードを含む内容が好まれます。部活動を題材にした作品も頻出ですが、興味深いのは誰でも分かるような競技に限定されることです。マラソンや駅伝など、ルールが単純で個人競技的な要素が強いスポーツが選ばれる傾向にあります。野球のような複雑なルールの競技は、前提知識によって理解度が変わってしまう可能性があるので、いくら出題者側が野球好きであっても入試問題としては出しづらいようです。

一方、論説文では社会問題をわかりやすく解説したものや、「生き方」というテーマについて論じた作品が頻出といえます。特にちくまプリマー新書から直近で出版されている、社会問題を扱った作品が選ばれることが多いですね。問題作成の準備期間を考えると、試験の半年前くらいまでに出版されたものが出題される可能性が高いでしょう。

国語は「親が関わりやすい科目」

――問題を解くだけでなく、本を多く読んでおく意味はどこにあるのでしょうか。

昨今は問題の長文化が進んでいて、特に上位校になればなるほど、長い文章への慣れや読み切る忍耐力が必要になるといえます。また、国語に限らず算数や社会でも問題文の分量が多くなっているため、多読によってベースとなる力を養っておくことは、他の科目にも活きてくるといえるでしょう。問題演習と読書で、だいたい8:2くらいの割合をイメージして対策するとよいのではないでしょうか。

また、出題されやすい作品を読んでおくことで、「安心感」につながることも大きいです。知っている作家名が問題に出ているだけでも、文章自体を読んだことがなくても心理的な余裕が生まれます。入試対策において、この安心感は軽視できません。実際に読んだことのある作品がそのまま出たら、なおさらですよね。

国語は唯一、親が関わりやすい科目でもあります。一緒に本を読んで感想を述べ合うことで、親子関係が深まるというメリットもあると思います。

――実際に対策した本が出題される可能性はあるのですか。

十分にあります。入試問題で扱われる文章には制限がある。たとえば小説文なら、スポーツや学校生活といったテーマに限られてくることを考えると、範囲は意外に狭い。そのため、読んでおいた本がそのまま出題される可能性は決して低くはないのです。

小説文の「よく出る作家」ランキング

――このたび西田さんには、78の塾の関係者、計161人に独自取材を行っていただきました。まずは「直近3年間の小説文の頻出作家」について教えていただけますか。

複数回答可の形式で、161人のプロに「直近3年間の頻出作家を教えてください」と尋ねたところ、小説文については、1位は瀬尾まいこさん（120人が投票）、2位は重松清さん（118人が投票）という結果になりました。どちらも100人を超える圧倒的な支持を得ています。

瀬尾さんは元学校教師という経歴もあり、友情や悩みといった中学受験の必須キーワードを分かりやすく描いている点が、出題されやすい要因といえます。子どもの心理状態の描写が非常にリアルで、受験生が共感しやすい文章だからこそ出題されやすいのでしょう。

重松清さんは「ミスター中学入試」と呼ばれるほど頻出の作家です。短編集という形式が多いのが特徴で、短編だからこそ入試問題として切り取りやすいという学校側の事情もあるようです。

3位は青山美智子さんで90人。人と人の繋がりや家族、友情をテーマにした作品が多く、内容があたたかく優しいものが多いため学校側も安心して出題できます。暴力や露骨な表現がないことも、中学受験の出題には重要な要素なんですね。

〈4位以下のランキング、また具体的な「作品」のランキングについては、YouTubeチャンネル「イノベーション読書」の【小説文編：「中学受験の国語」頻出作品はこれだ 78の塾、161人の講師に聞いた「次に出る小説文」と「効果的な対策方法」｜ゲスト 西田浩史（教育ジャーナリスト・追手門学院大学客員教授）】の動画で詳述している〉

論説文の「よく出る作家」ランキング

――論説文の作家ランキングはどうでしょうか。

1位は京都大学フィールド科学教育研究センター准教授の伊勢武史さんで、79人が投票されています。異常気象、多様性、カーボンニュートラルなど、入試素材として適した社会問題を分かりやすく網羅している『2050年の地球を予測する』は直近の入試で最頻出。理科や社会の知識にも繋がるため、必読本といえるでしょう。

2位は東京大学教授の市橋伯一さんで70人、3位は早稲田大学教授の石田光規さんで63人が投票されています。それぞれ『増えるものたちの進化生物学』、『「人それぞれ」がさみしい』という頻出作品があり、そのイメージから皆さん投票されているようです。

ちなみに論説文の上記3冊のレーベルはどれも「ちくまプリマー新書」。中学受験においては“圧倒的なシェア”を持っているといっていいでしょう。

〈4位以下のランキング、また具体的な「作品」のランキング、そしてプロが予測する「次に出る4冊」については、YouTubeチャンネル「イノベーション読書」の【論説文編：78塾161人に独自取材！中学受験によく出る論説文と今後の出題傾向を大胆予測！対策方法まで包み隠さず具体的に明かします｜西田浩史（教育ジャーナリスト・追手門学院大学客員教授）】で詳述している。

デイリー新潮編集部