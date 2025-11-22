目黒蓮、Zoff新CMで“色が変わる”サングラス着用！前回即完売に続く新作が発売
Snow Manの目黒蓮さんがグローバルブランドアンバサダーを務めるメガネブランド「Zoff(ゾフ)」の新TVCM「Zoff meets 目黒蓮 SUNCUTGlasses 調光」篇(15秒)が、2025年11月17日に公開。2025年11月21日より全国で順次放送が開始された。
【写真】全国Zoff店舗に登場する目黒蓮の等身大パネル
■目黒蓮「諦めが悪い」デビュー前の自分に感謝…新CMメイキングで貴重エピソード公開
今回のCMで目黒さんが着用しているのは、紫外線量によってレンズの色が変化する「調光サングラス」。室内ではクリアに、屋外では色付きレンズに変化する機能が特徴だ。CM内では、その変化の様子を目黒さんの自然な表情とともに映し出し、「夏以外の季節も降り注ぐ紫外線。その対策としてサングラスの大切さ」を伝えている。
同時公開されたメイキング映像では、目黒さんが自身について「諦めが悪い」性格だと語り、デビュー前のジュニア時代の自分に感謝するエピソード(0:58)を披露。「年末までチャレンジしたい仕事で大忙し」という現在の状況について、今年中にチャレンジしたいことを聞かれると「ないです！」(1:43)と即答する場面も収録されている。
■前回着用のサングラスは即日完売…、今回も激戦の予感
目黒さんが着用するサングラスは、2025年11月21日より全国のZoff店舗および公式オンラインストアで発売。2025年11月17日からZoff公式オンラインストアで予約受付が開始されている。さらに、対象商品または調光レンズ(屈折率1.55)を購入すると、Zoffオリジナルステッカー(全2種：ブラウン、グレー)をプレゼント。度付きレンズへの変更も＋3300円から可能で、視力矯正が必要な人でも、目黒さんと同じスタイルを楽しめる。
・「サンカットグラス 調光 BROWN ZC251G09_11A1」(1万2100円)
・「サンカットグラス 調光 GRAY ZC251G09_14E1」(1万2100円)
今年6月に発売された目黒さん着用モデルは、キャンペーン当日に在庫分が完売。その後の追加入荷分も順次完売するほどの人気を記録した。今回も激しい争奪戦が繰り広げられることが予想される。
■昼と夜で変わる目黒蓮に会える！原宿・渋谷でウィンドウ装飾
2025年11月28日(金)からは、原宿店、自由が丘メープル通り店、グランド東京渋谷店で、紫外線量によってアイウェア部分の色が変わる調光ウィンドウ装飾が登場予定。昼と夜で異なる目黒さんのアイウェア姿を見ることができる。また、2025年11月21日からは国内のZoff全店舗で目黒さんの等身大パネルも掲出される。
年々紫外線量が増え、秋冬でも紫外線対策は必要とされる中、今回の目黒さんが着用した調光サングラスはファッション性と機能性を両立したアイテムとして、目黒さんファンはもちろん、幅広い層から注目を集めそうだ。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】全国Zoff店舗に登場する目黒蓮の等身大パネル
■目黒蓮「諦めが悪い」デビュー前の自分に感謝…新CMメイキングで貴重エピソード公開
同時公開されたメイキング映像では、目黒さんが自身について「諦めが悪い」性格だと語り、デビュー前のジュニア時代の自分に感謝するエピソード(0:58)を披露。「年末までチャレンジしたい仕事で大忙し」という現在の状況について、今年中にチャレンジしたいことを聞かれると「ないです！」(1:43)と即答する場面も収録されている。
■前回着用のサングラスは即日完売…、今回も激戦の予感
目黒さんが着用するサングラスは、2025年11月21日より全国のZoff店舗および公式オンラインストアで発売。2025年11月17日からZoff公式オンラインストアで予約受付が開始されている。さらに、対象商品または調光レンズ(屈折率1.55)を購入すると、Zoffオリジナルステッカー(全2種：ブラウン、グレー)をプレゼント。度付きレンズへの変更も＋3300円から可能で、視力矯正が必要な人でも、目黒さんと同じスタイルを楽しめる。
・「サンカットグラス 調光 BROWN ZC251G09_11A1」(1万2100円)
・「サンカットグラス 調光 GRAY ZC251G09_14E1」(1万2100円)
今年6月に発売された目黒さん着用モデルは、キャンペーン当日に在庫分が完売。その後の追加入荷分も順次完売するほどの人気を記録した。今回も激しい争奪戦が繰り広げられることが予想される。
■昼と夜で変わる目黒蓮に会える！原宿・渋谷でウィンドウ装飾
2025年11月28日(金)からは、原宿店、自由が丘メープル通り店、グランド東京渋谷店で、紫外線量によってアイウェア部分の色が変わる調光ウィンドウ装飾が登場予定。昼と夜で異なる目黒さんのアイウェア姿を見ることができる。また、2025年11月21日からは国内のZoff全店舗で目黒さんの等身大パネルも掲出される。
年々紫外線量が増え、秋冬でも紫外線対策は必要とされる中、今回の目黒さんが着用した調光サングラスはファッション性と機能性を両立したアイテムとして、目黒さんファンはもちろん、幅広い層から注目を集めそうだ。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。