【Switch2】ヤマダデンキ・LABIは狙い目。アプリ会員ならOK！週末がチャンス。

発売から5か月経ってもなお、需要に供給が追いついていない任天堂の新型ゲーム機本体「Nintendo Switch 2」。

販売店の多くは、抽選販売、ゲリラ販売、条件付き販売を実施しています。

中には、提携カードの利用者を条件とする"クレカ縛り"や、過去の利用履歴を「Switch 2」の購入の条件とする家電量販店もありますが、「ヤマダデンキ」「LABI」は条件が緩いので、タイミングが合えば手に入りますよ。

当日入会でも買える

かくいう筆者も、2025年8月上旬に都内のLAVIでSwitch 2を購入することができました。アプリ会員（当日入会でもOK）であれば購入することができ、購入履歴は不問でした。

筆者の場合、日曜12時過ぎのゲリラ販売に運よく立ち会うことができました。SNSなどのクチコミを参考にすると、ヤマダデンキ系列の店舗は、週末のゲリラ販売が多い印象です。

入荷日の朝から整理券を配布している店舗もあれば、昼過ぎ、夕方などにゲリラ販売を始める店舗もあります。

近くに店舗がある人は、週末を狙ってみてはいかが。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）