「エッセンシャル」と「シルバニアファミリー」がコラボ。思わずパケ買いしたくなる可愛いデザインボトルは数量限定。

花王のヘアケアブランド「Essential（エッセンシャル）」は、「Essential Premium」シリーズと「シルバニアファミリー」がコラボレーションしたデザインボトルの商品各種を、2025年11月22日から全国で発売します。

髪がなびくたびに紅茶の香り広がる「ホワイトティーの香り」

ホリデーシーズンに合わせて、40周年を迎え世代を超えて愛される「シルバニアファミリー」とコラボレーションした限定デザインの商品が登場。

「シルバニアファミリー」のお人形たちが素敵な洋服をまとい、楽しくティーパーティーを行う姿をウ描かれています。クリスマスから年末年始の、オシャレを楽しむ機会も多くなるこの時期に「どこか楽しく、どこかホッコリ」とした"ときめき"を感じられそうです。

香りは、ティーパーティーの楽しげな雰囲気に合わせ、エッセンシャルの香り限定品の中でも人気の"ホワイトティーの香り"。透明感のあるシトラスグリーンに上品なティーのアクセントをまとわせ、さらにホワイトムスクとウッディのあたたかさを追加した香りです。

髪がなびくたびに穏やかな紅茶の香りが広がり、リラックス気分へと導きます。

・エッセンシャル プレミアム バリアシャンプー＆コンディショナー スパークルモイスト

保湿成分の水光パールプロテイン（加水分解コンキオリンタンパク、グリセリン）、天然由来の美髪オイル「18-MEA OIL（ラノリン脂肪酸）」、シャンプーは「プレミアムうるおい成分（スクワラン、シアバター、加水分解コラーゲン、加水分解シルク、加水分解ケラチン、γ-ドコサラクトン、ヒアルロン酸Na、ローヤルゼリーエキス、ジラウラミドグルタミドリシンNa、ポリクオタニウム-52）」、コンディショナーは「プレミアムうるおい成分α（スクワラン、シアバター、加水分解コラーゲン、加水分解シルク、加水分解ケラチン、γ-ドコサラクトン、ヒアルロン酸Na、ローヤルゼリーエキス、ジラウラミドグルタミドリシンNa、乳酸）」を配合。

ダメージを補修しつつ湿気や摩擦から髪を守る、うるおいバリア処方となっています。

シャンプーは、濃密なスフレ泡でやさしく洗えます。サルフェートフリー処方、ノンシリコーン処方で、アミノ酸系とカルボン酸系の洗浄成分を使用しています。

コンディショナーは、カラーやブリーチした髪でも枝毛や切れ毛を防ぎ、ドライヤーの熱ダメージを防ぎます。熱スタイリングの際に髪が扱いやすく、形づけしやすい仕様です。

・エッセンシャル プレミアム ウォータートリートメントEXスムース

ベタつかないウォータータイプで、熱や摩擦によるダメージを補修・予防。ドライヤーで素早く乾きます。寝ぐせが付きにくく、静電気を防いでくれます。

厳選した補修美容成分、天然由来の美髪オイル「18-MEA OIL」、加水分解コラーゲン、乳酸を配合しています。

・エッセンシャル プレミアム うるりジェリーミルク

ベタつかずみずみずしい使い心地で、髪1本1本までうるおいを補給してパック。ブローでクセを伸ばしやすいほか、うねりや広がりを抑えます。

紫外線や摩擦などによるダメージを補修し、ドライヤーやアイロンの熱ダメージを予防してくれます。

うるおいを抱え込む保湿成分「保水ミルキープロテイン（加水分解コラーゲン、乳酸、ローヤルゼリーエキス、ジラウラミドグルタミドリシンＮａ、DPG）」、天然由来の美髪オイル「18-MEA OIL」を配合。

・エッセンシャル プレミアム うるりキラリオイル

とろりと溶け込んで髪なじみが良く、ベタつかないオイルで濡れ髪にも乾いた髪にも使えます。

プッシュの回数で好みのツヤ感を作ることができ、紫外線や摩擦などによるダメージを補修し、アイロンの熱ダメージからも予防してくれます。

補修成分「水光パールプロテインα」、UVカット成分を配合しています。

なお、「Essential」シリーズを買うと、「Essential×シルバニアファミリー コラボデザインポーチ」が抽選で100人に当たるキャンペーンを11月12日から実施しています。対象商品を2400円以上購入したレシートを1口として応募できます。

レシート対象期間は、25年11月12日から12月26日まで。応募期間は26年1月9日までです。

コラボ商品は数量限定のため、なくなり次第販売を終了します。店舗によって対象商品の取り扱いがない場合があります。

