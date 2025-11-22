GIF: Smiley Partner LLC

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

イヤホンが片方だけない。そうこうしている間に充電が切れてしまっている...。

なくしてしまいがちな本体はもちろん、専用ケースまできちんと管理しておかないといけない完全ワイヤレスイヤホンって、地味に取り扱いが煩わしいのですよね。せっかくケーブルから解放されたのに、まるで見えない何かに縛られているようです。

そんなプチストレスを驚きの方法で解決してくれているのが、イヤホン内蔵型AIスマートウォッチ「T99」と「T100」。

スクエア型の「T99」、ラウンド型の「T100」とも、これひとつ手首に装着しておけば、イヤホン、スマートウォッチ、AIアシスタントの3つの機能を集約できるプロダクトです。

イヤホンの充電ケースを持ち歩かなくていい

Image: Smiley Partner LLC

完全ワイヤレスイヤホンを収納できるスマートウォッチの何がいいかって、何といっても充電ケースを持ち歩く必要がなくなることですよね。持ち物がひとつ減らせるって、かなりうれしいもの。

GIF: Smiley Partner LLC

フタのように開くウォッチフェイス裏にマグネットで固定されているイヤホンは、取り出した瞬間に自動ペアリングする仕様。必要なときに手首からサッと取り出してすぐに使えるので、使い勝手に妥協することもありません。

スタンバイ状態なら最大20日以上、通常使用でも約7日間もつバッテリーを搭載しているので、旅行や出張でも安心感があるでしょう。

低遅延×高音質の実力

Image: Smiley Partner LLC

高音質設計を目指しているというイヤホンは、低遅延仕様に。音が遅れてストレスを感じることがないので、動画視聴やゲームはもちろん、オンライン会議でも快適に使用できるでしょう。

左右どちらか片方だけでも使えるので、気軽にながら聴きしたり、周囲の音も聞こえる状態にしておきたいシーンでも問題なし。仕事中の音楽リスニング、移動中の通話、トレーニング中のモチベーション維持など、さまざまな場面で、活用することができます。

手首で見守る健康データ

GIF: Smiley Partner LLC

スマートウォッチの実力も、ヘルスケア対応の本格派。心拍数、血中酸素飽和度、血圧、睡眠モニタリングといった、標準的な健康管理機能をきちんと搭載しています。

運動中のコンディション確認から、睡眠の質、量のチェックなど、取得されるデータを振り返ることで、体調やコンディションの目安として把握しやすくなります。生活習慣の見直しのヒントになりそうですね。

GIF: Smiley Partner LLC

また、100種類以上のスポーツモードを搭載しているので、消費カロリーや運動時間をリアルタイムで確認しつつ、効率的なトレーニングのサポートが期待できます。

AI連携で、毎日をもっとスマートに

Image: Smiley Partner LLC

ChatGPTとの連携が可能というところも、見逃せないポイント。スマホを取り出すことなく、ちょっとした疑問を解決することができます。

もちろん、Bluetooth通話対応で、SNSなどの通知チェックも可能。スマホを探す機能など、便利機能にもバッチリ対応しています。

持ち物をひとつ減らせるだけでなく、スマートウォッチとワイヤレスイヤホンの充電管理を集約することも可能。日々のちょっとしたストレスの軽減にもつながる「T99」「T100」は、もっと自由、もっとスマートな相棒として活躍してくれるはず。

machi-yaでのプロジェクトが公開中となっていますので、気になる人は以下のリンク先で詳細をチェックしてみてください！

手首からAIを呼び出す。高音質イヤホン内蔵スマートウォッチ、ついに登場。 15,050円 30%OFF machi-yaで見る

Image: Smiley Partner LLC

Source: machi-ya