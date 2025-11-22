ロマンティック・ガンアクション『ラブ・バレット』、第2巻が11/21に発売
KADOKAWAは、「AnimeJapan」の人気企画“アニメ化してほしいマンガランキング”の2025年で10位に入賞した『ラブ・バレット』(著：inee)の第2巻を2025年11月21日(金)に発売した。
現在「月刊コミックフラッパー」で連載中の『ラブ・バレット』は、武装キューピッドたちが銃を携えて人々の恋を成就させるロマンティック・ガンアクションとなっている。
【あらすじ】
不慮の事故で命を落としてしまった女子高生の心陽。
しかし、愛の女神の慈悲によってキューピッドのコハルとして蘇った。
恋心を知らずに死んでしまったものは、キューピッドとして第ニの生を得ることができるのである。
キューピッドの使命は、人の恋愛を成就させること。
従来の弓矢ではなく銃器を携え、戸惑いながらもターゲットに恋の弾丸を撃つことになった新米のコハルと、個性豊かな先輩キューピッドたちによるロマンティック・ガンアクションが始まる！
(C)inee
