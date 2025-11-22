加藤史帆が主演を務め、飯島寛騎が共演する水ドラ25『夫を社会的に抹殺する5つの方法 Re:venge』が、テレビ東京ほかにて12月17日と12月24日の25時より放送されることが決定。またテレ東での地上波放送に加え、DMMショートにてショートドラマとしても配信される。

本作は、DMMグループのデジタルコミック出版社・CLLENNが制作し、DMMブックスほかで配信されている三田たたみによる同名マンガを原作に、夫からDVやモラハラなどを受けてきた主人公が、謎の手紙の指示に従い夫を社会的に制裁する中で、自他と対峙し人生を見つめ直す姿を描いていく不倫復讐ドラマ。

2023年には『夫を社会的に抹殺する5つの方法』が馬場ふみかと野村周平の共演で実写ドラマ化され、見逃し配信の1週間での再生数が全話100万回を突破（※TVer DATA MARKETINGにて算出）、テレ東の番組エピソード別再生数で歴代再生数のTOP10に6本がランクインするなど、大きな話題となった。さらに2024年には高梨臨と胗俊太郎の共演でSeason2が放送された。

本作は、Season1からキャスト・世界線を一新し再構築したリブート版として放送される。さらに、テレ東史上初の“テレビ放送×ショートドラマ配信”連動企画として、ショートドラマ版がDMMショートにて独占見放題配信される。

主人公の奥田茜を演じるのは、日向坂46の元メンバーで、『彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる』シリーズ（MBS）や『悪いのはあなたです』（読売テレビ）など出演している加藤。茜の夫・大輔役は、『仮面ライダーエグゼイド』（テレビ朝日系）でドラマ初出演にして初主演を果たし、『愛唄 ー約束のナクヒトー』などに出演した飯島が務める。

結婚して間もなく1年。幸せなはずの新婚生活を送る専業主婦・茜（加藤史帆）は、夫・大輔（飯島寛騎）の家庭を顧みない言動や行動により、次第に歯車が狂っていく。日ごとに増える暴力や心ない暴言、望まない乱暴なセックス……。茜は、常に夫の機嫌を伺い、少しずつ心を壊し、気づけば夫に従っていく。それでも『子どもさえできれば変わるはず』と茜は信じていた。そんな中、茜は妊娠する。しかし、そんな念願の子どもも、夫の暴力をきっかけに流産してしまう.……。茜は、ついに夫に対して殺意を覚える。そんな茜の元に、一通の手紙『夫を社会的に抹殺する5つの方法』が届く。指定されたURLにアクセスすると、謎の仮面の男がいて、夫への復讐計画を指南される。茜は、夫の身体・地位・名声・精神、未来を1つずつ奪っていく。細やかな幸せを願っていた女性は、願い叶わないと知った時、復讐という修羅の道を選んだ。「簡単には殺してあげない。生き地獄をアナタに味わわせてあげる――」果たして茜は、2人の関係はどうなっていくのか。復讐の末にたどり着いた答えとは。

脚本は、『極道上司に愛されたら』（MBS）などの富安美尋、監督は、多くのCMや短編映画『俺が死んだあとのこと』を手がけた八木橋ゆりが担当する。

また、TVerにて、Season1とSeason2が再配信されることも決定した。

コメント加藤史帆（奥田茜役）

オファーをいただいた時、「SNS でバズっていた作品だ！ やったことのない役柄なので挑戦してみたい！」という気持ちが真っ先に湧きました。テレ東さんには、グループ時代に『日向坂で会いましょう』でお世話になっていたこともあり、ご一緒できることが嬉しかったです。この作品は、ただの復讐劇ではなく、予想外の展開や人生について考えさせられる要素が詰まっています。繊細なシーンが多いので、一つひとつ丁寧に、を心がけて大切に演じました。胸を痛める場面もあると思いますが、主人公・茜とともにさまざまな感情を味わっていただけたら嬉しいです。前編・後編の2部構成となっています。ぜひご覧ください！

飯島寛騎（奥田大輔役）

茜の夫・奥田大輔役を演じさせて頂くことになりました、飯島寛騎です。タイトルを見てご察しだと思います。大輔はとても酷い人間です。自分としても演じるからには行くとこまで行くつもりですので茜演じる加藤さんに嫌われないか心配です。刺激的なストーリーで構成が面白く、テンポ感よく痛快に楽しめると思います。優しく柔らかな性格の茜がどんな復讐劇をし、どのように社会的問題に立ち向かって成長していくのかを是非楽しみにしていてください！

三田たたみ（原作）

このたび『オトサツ』3度目のドラマ化というお話をいただき、本当に驚いています。そして同じくらい嬉しい気持ちでいっぱいです。（とりあえず飼い猫を撫で回して気持ちを落ち着けております……）オトサツはフィクションではありますが、たくさんの方に取材しながら書いた思い入れのある作品です。今まで関わってくださった皆様、本当にありがとうございます。 ドラマ版では原作に込めた想いやキャラクターたちの魅力を、また別の角度から映像として届けていただけることにワクワクしています。 今回のドラマをきっかけに、より多くの方にオトサツの世界を楽しんでいただけたらとても幸せです。私も一視聴者として楽しませていただきます。

倉地雄大（テレビ東京 プロデューサー）23年、24年に続き、3年連続『オトサツ』という素晴らしい原作を映像化させて頂けること、何よりも嬉しいです!過去作も新しいチャレンジ満載でしたが、今回は史上初となる「テレビ放送×ショートドラマ配信」。テレビからスマホへと視聴形態が多様化する中で、DMM TVさんと組んで、この新しい取り組みにチャレンジできること、何より楽しみにしています。主演は加藤史帆さん。その朗らかな人柄から想像もできないような迫真の演技を見せてくれました。茜の子を亡くす哀しみ、復讐に燃えたぎる姿...きっと見たことない加藤さんの熱演を楽しんでいただけると思います。そして、大輔役は飯島寛騎さん。とてもお芝居の引き出しが多く、現場で見ていて驚いたことを覚えています。人柄と芝居力で現場を引っ張っていただいただけでなく、様々な顔を持つ大輔という役を見事に演じ切っていただきました。今回は単純なリメークではなく再構築・リブートしたドラマになっています。過去作を楽しんでくださった方々の期待を、いい意味で裏切るようなあっと驚く結末になっています。テレビ放送でも、ショート配信版でも、どちらきっかけでも構いませんので、ぜひ新作『オトサツ』を、過去作とともに1人でも多くの方に楽しんで頂けたら幸いです。放送・配信をお楽しみに！（文＝リアルサウンド編集部）