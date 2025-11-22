雨や雪の日でも大丈夫！【ワークマン新作】冬のスタメンに任命！「ムートン風ブーツ」

足元から季節感を高めてくれるブーツ。雨や雪の日でも気負わずはけそうなアイテムを【ワークマン】で発見しました！ 編集部がピックアップしたのは、撥水や防水機能が付いた「ムートン風ブーツ」。暖かみのあるムートン風の素材でコーデのアクセントにもなりそうなので、ぜひ冬コーデに盛り込んで。

きれいめにもカジュアルにも使えるシンプルなデザイン

【ワークマン】「レディースムートン風ブーツノベル」\2,500（税込）

無駄のないシンプルなデザインで、幅広いスタイリングにマッチしやすいショートブーツ。公式サイトには「靴の甲部分は撥水性があり、雨や雪の降る日にも対応」とあり、天候を気にせず使える優秀アイテムです。内側はふんわりとした起毛素材で、防寒もできそうなのが嬉しいポイント。冬ムード満点なキャメルのほか、ブラック・グレー・ラベンダーと豊富なカラー展開も魅力的。

足元の冷え対策も◎ 保温機能付きのブーツ

【ワークマン】「ムートン風防寒レインブーツ」\2,900（税込）

足先の冷えが気になる大人女性には、保温機能付きのムートン風ブーツがぴったり。公式サイトによると「水が入りにくい防水性 & 水をはじく撥水性Wガード」とのことで、雨や雪の日でも安心。スカートの足元にアクセントとして投入したり、パンツのブーツインスタイルで大人っぽく決めるのも◎ カラーは、こっくりとしたキャメルと上品なブラックの2色をラインナップ。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M