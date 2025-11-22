»°Ï¢µÙ½éÆü¤Îº£Æü22Æü(ÅÚ)¤Ï¹Ô³ÚÆüÏÂ¡¡ËÌÎ¦¤«¤éËÌ³¤Æ»¤âÅ·µ¤²óÉü¡¡¶õµ¤´¥Áç¤ËÃí°Õ
»°Ï¢µÙ½éÆü¤Îº£Æü22Æü(ÅÚ)¤Ï¡¢¹ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤Æ¹Ô³ÚÆüÏÂ¤Ë¡£ËÌÎ¦¤äËÌ³¤Æ»¤Ç¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë±«¤äÀã¤â¼¡Âè¤Ë¤ä¤ß¡¢Å·µ¤¤Ï²óÉü¤Ø¡£¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²Ð¤Î¸µ¤äÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤´Ãí°Õ¤ò¡£
¹ÈÏ°Ï¤ÇÀ²Å·¡¡¹Ô³ÚÆüÏÂ¤Ë
º£Æü22Æü(ÅÚ)¤Ï¡¢Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬´Ë¤ß¡¢ËÜ½£ÉÕ¶á¤ÏÂçÎ¦¤«¤éÄ¥¤ê½Ð¤¹¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¶å½£¤«¤éÅì³¤¡¢´ØÅì¤Ï¡¢Æüº¹¤·¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆÏ¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹ÈÍÕ¤Î¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤¿½ê¤Ç¤Ï¡¢ÀÄ¶õ¤È¹ÈÍÕ¤ÎÈþ¤·¤¤¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÌÎ¦¤«¤éËÌ³¤Æ»¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤¬»Ä¤ë¤¿¤á¡¢¸áÁ°¤Ï½ê¡¹¤Ç±«¤äÀã¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸á¸å¤Ï¼¡Âè¤ËÅ·µ¤¤¬²óÉü¤Ë¸þ¤«¤¦¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏºòÆü¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢´ØÅì¤«¤éÀ¾¤Ç¤ÏÆüº¹¤·¤¬ÃÈ¤«¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä«ÈÕ¤ÈÃë´Ö¤Îµ¤²¹º¹¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢ÉþÁõ¤Ç¤¦¤Þ¤¯Ä´Àá¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶õµ¤¤Î´¥Áç¤ËÃí°Õ
º£Æü22Æü(ÅÚ)¤â¼¾ÅÙ¤ÎÄã¤¤½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤Þ¤¹¡£Í½ÁÛºÇ¾®¼¾ÅÙ¤Ï¡¢ÀçÂæ¤Ç33%¡¢Åìµþ¤Ç36%¡¢¹Åç¤Ç31%¤È¡¢30%¡Á40%Âæ¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÆü¡¢Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿ÂçÊ¬¤Ï41%¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ÀçÂæ¤äÂçÊ¬¤ò´Þ¤á¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë´¥ÁçÃí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶õµ¤¤Î´¥Áç¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢²Ð¤Î¸µ¤äÂÎÄ´´ÉÍý¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¶õµ¤¤¬´¥Áç¡¡²Ð»ö¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï
¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡¢²ÐºÒÈ¯À¸¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£²ÐºÒ¤òËÉ¤°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¤¿¤Ð¤³¤ÎµÛ¤¤³Ì¤Ï¡¢¿å¤Ç´°Á´¤Ë¾Ã¤·¤Æ¤«¤é¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£µÛ¤¤³Ì¤ò³¥»®¤Ë¤¿¤á¤º¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¿²¤¿¤Ð¤³¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡¥¹¥È¡¼¥Ö¤Î¼þ¤ê¤ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀöÂõÊª¤ò´¥¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¥¹¥È¡¼¥Ö¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ª½Ð¤«¤±¤Î»þ¤ä½¢¿²¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥Ö¤ò¾Ã¤¹¤Î¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£¡¡Âæ½ê¤Î¥³¥ó¥í¤Î¼þ°Ï¤ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢²Ð¤¬ÆéÄì¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ä´ÍýÃæ¤Ï¥³¥ó¥í¤«¤éÎ¥¤ì¤º¡¢¥³¥ó¥í¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢¥¬¥¹¤Î¸µÀò¤ò¤·¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¡¡ÅÅ²½À½ÉÊ¤Î¥³¡¼¥É¤«¤é¤â¡¢È¯²Ð¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤³ÂÇÛÀþ¤ä¥³¡¼¥É¤òÂ«¤Í¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¡¢¥³¡¼¥É¤¬²È¶ñ¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥Û¥³¥ê¤¬Î¯¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥×¥é¥°¤ä¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ÏÄê´üÅª¤ËÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥×¥é¥°¤ÏÈ´¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·¤â¤Î²ÐºÒ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢½»ÂðÍÑ¤Î²ÐºÒÊóÃÎ´ï¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Êü²Ð¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢²È¤Î¼þ¤ê¤ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤Êª¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£