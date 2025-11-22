不惑を過ぎた巧打者が17年目のシーズンに挑む。中日・大島洋平外野手（40）だ。

「昔の先輩方もみんな、こういった道を通ってきているんでね。40歳を過ぎても、自分がどこまで進化できるというのを見てもらいたいと思います」

11月17日に名古屋市内の球団施設で契約交渉し、4000万円減の年俸6000万円プラス出来高払いで更改（金額は推定）。2年連続の減額制限（1億円以下は25％）を超えるダウン提示にも、「判子を押しました」と、短い言葉に強い決意をにじませた。

昨年に続いて、もどかしさが募るシーズンだった。若手中心の外野陣などチーム事情もあって、主に代打を中心に自己最少59試合の出場にとどまった。

「シーズン中もオフも、（引き際を）考えたこともあった」

全盛期と比較すれば、という部分はあるかもしれないが、「僕はまだまだ足も動くし、頑張れる」。こう本人が話す通り、若手と並んでシャトルランなどダッシュをすれば先頭を駆け抜け、180キロのバーベルスクワットも余裕でこなす。衰えは感じさせない。オフは反射性、剛性、持久性アップをテーマにレベルアップを図る。

「まだまだ若いやつに負けないぞと思う日もあれば、頑張れよと思う日も、どっちもあるけど。でも、そういうのも割り切って、どっちも思っていればいいじゃんって感じ」と、大島らしい独特の言い回しで語った。

今季、最多安打のタイトルを獲得した岡林や、3年連続20本塁打を記録した細川らチームを背負える若手が台頭。若返りが進むチームにおいて、勝敗はもちろん、チームとしての成熟度を高める上でも、ベテランの存在は欠かせない。通算2067安打を放つ球界屈指の巧打者が、決意の一年に挑む。（記者コラム・湯澤 涼）