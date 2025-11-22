プロ野球・巨人の長嶋茂雄終身名誉監督のお別れの会が21日、東京ドームで行われ、午前中の関係者の部に室伏広治前スポーツ庁長官が参加しました。

「スポーツを愛している方でしたので、どのスポーツでも応援していただいて、陸上競技もそうですけど、すべてにおいて明るく建設的で前向きで、そういったエネルギーをたくさんいただきましたね」

長嶋さんと陸上といえば、1991年に東京で行われた陸上の世界選手権。日本テレビのリポーターを務めた長嶋さんが男子100メートルで世界新記録を出したカール・ルイス選手（当時）に「ヘイ、カール！」と声をかけた映像が有名です。実はその選手権に室伏さんも参加していました。当時は高校2年生だった室伏さんは、選手としてではなく、セレモニーでの国際競技連盟の旗の持ち手として参加。「ヘイ、カール！」の現場にいたんですよ、と意外な長嶋さんとの縁を明かしました。

「スポーツをここまで高めていただいて、感謝申し上げるとともに、松井（秀喜）さんもおっしゃったように、スポーツの可能性は無限にあると思いますので、長嶋さんの意思を受け継いで、スポーツ界を盛り上げていければと思います」と締めくくった室伏さん。長嶋さんの残したレガシーは野球界にとどまらず、受け継がれていくことになりそうです。