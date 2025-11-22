【ベレン＝西原寛人、鬼頭朋子】ブラジルで開催中の国連気候変動枠組み条約第３０回締約国会議（ＣＯＰ３０）で、議長国ブラジルは２１日、新たな合意文書案を提示した。

１８日に示した当初案から「化石燃料からの脱却の加速」との文言が削除された。産油国に配慮したとみられるが、当初案を支持していた国からの反発は必至だ。

会議は２１日に会期末を迎えた。ただ、新たな文書案への反対が予想される上、２０日に会場で火災が起きて交渉が一時ストップしたため、会期は延長される可能性がある。

「脱化石燃料」は、１８日にブラジルが示した当初案で、温室効果ガスの排出量を減らすための選択肢の一つとして盛り込まれ、実現に向けた工程についても言及された。英、独など８０か国ほどが賛成した一方、産油国などが強く反発し、削除を求めていた。日本は賛否を明らかにしていない。 新たな文書案ではまた、途上国向けの「気候資金」のうち温暖化の被害を軽減するために使う「適応資金」について、「３０年までに２５年比で３倍にする努力を求める」とした。特に先進国に拠出拡大を促した。「先進国による適応資金の拠出を３倍にするべきだ」と主張してきた途上国の意見を取り入れたとみられる。

各国の温室効果ガス削減の取り組みについては、「今後１０年で国際協力を強めることが重要だ」などとの表現にとどまり、具体策には踏み込まなかった。