¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤¿ÆñÌ±¡×¤ÎÀ¸³è»Ù¤¨¤ëÆüËÜ¿Í¡¡¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Î¥í¥Ò¥ó¥®¥ã¥¥ã¥ó¥×
¡¡¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Î¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¾¯¿ôÌ±Â²¥í¥Ò¥ó¥®¥ã¤ÎÆñÌ±¥¥ã¥ó¥×¤¬¤¢¤ë¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥åÆîÅìÉô¥³¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥¶¡¼¥ë¤Ç¡¢¹ñÏ¢µ¡´Ø¤Ë¿È¤òÃÖ¤¡¢ÆñÌ±»Ù±ç¤Ë·È¤ï¤ëÆüËÜ¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¸½ºß¤ÏÁíÀª7¿Í¡£¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÎÆâÀï¤Çµ¢´Ô¤Î¤á¤É¤¬Î©¤¿¤º¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤¿ÆñÌ±¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¿Í¡¹¤Î¶ìÆñ¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼»Ù¶É¡á´ä¶¶ÂóÏº¡Ë
¡¡¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¹ñ¶¤ËÄø¶á¤¤¥³¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥¶¡¼¥ë¤È²¹ç¤ÎÅç¤Ë¤Ï33¥«½ê¤ÎÆñÌ±¥¥ã¥ó¥×¤¬¤¢¤ê¡¢·×Ìó115Ëü¿Í¤¬½»¤à¡£2025Ç¯12·î¤Ë¹ñÏ¢ÆñÌ±¹âÅùÊÛÌ³´±»öÌ³½ê¡ÊUNHCR¡Ë¤Î¸½ÃÏ»öÌ³½ê¤ËÃåÇ¤¤·¡¢½é¤á¤ÆÆñÌ±¥¥ã¥ó¥×¤ò¸«¤¿ÁêÍÕæÆÂÀ¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤Ï¡Öµ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤µ¤¬¤Î¤ß¹þ¤ß¤¤ì¤º¡¢ÅÓÊý¤â¤Ê¤¤¹¤µ¤À¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×Æâ¤Ë¤ÏÆ»Ï©¤¬ÄÌ¤ê¡¢¾¦Å¹¤¬¤¢¤ë¡£°ì¸«À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢±«´ü¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÅÚº½Êø¤ì¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤Ë¤ÏÃÝ¤ä¥Ö¥ë¡¼¥·¡¼¥È¤¬»È¤ï¤ì¡¢Îô²½¤ä±«Ï³¤ê¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡ÁêÍÕ¤µ¤ó¤ÏÍ½»»¤ä»Ù±ç»ö¶ÈÁ´ÂÎ¤Î´ÉÍý¤òÃ´Åö¡£»ö¶È¤¬Å¬ÀÚ¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¡£¹ñÏ¢µ¡´Ø¤äÈóÀ¯ÉÜÁÈ¿¥¡ÊNGO¡Ë¤¬»Ù±ç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ëÂÐ³°±ç½õ¤ÎÂçÉýºï¸º¤ä´óÉÕ¶â¤Î¸º¾¯¤Ç»ö¶Èµ¬ÌÏ¤Ï½Ì¾®¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¡ÖÂà¿¦¤¹¤ëÆ±Î½¤â½Ð»Ï¤á¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡µÕÉ÷¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢UNHCR¤Ï2025Ç¯7·î¡¢¤³¤Î1Ç¯È¾¤Ç¥í¥Ò¥ó¥®¥ãÆñÌ±¤¬Ìó15Ëü¿ÍÎ®Æþ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¿ÍÆ»´íµ¡¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÇÂ³¤¯¹ñ·³¤È¾¯¿ôÌ±Â²ÉðÁõÀªÎÏ¤Ê¤É¤ÎÀïÆ®¤Ï¼ýÂ«¤Îµ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤¯¡¢ÆñÌ±¤é¤Ï¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆñÌ±¤ÎÁý²Ã¤Ç»Ù±ç¤Îºß¤êÊý¤âÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÏ¢½÷Àµ¡´Ø¡ÊUN¥¦¥£¥á¥ó¡Ë¤Î¸½ÃÏ»öÌ³½ê¤Ë¶Ð¤á¤ëÂëë¹¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¡ËÍª»Ë¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤Ï¡¢½÷À¥»¥ó¥¿¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¥ã¥ó¥×Æâ¤ä¼õ¤±Æþ¤ì¼«¼£ÂÎ¤Ë½»¤à½÷À¤Î¿¦¶È·±Îý¡¢À¸·×¡¦¼±»úÎ¨¸þ¾å¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸·³Ê¤Ê¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤Î²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢É×¤Îµö²Ä¤¬¤Ê¤¤¤ÈºÊ¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¡Ö½¡¶µÅª²ÁÃÍ´Ñ¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ê¤Ä¤Ä»Ù±ç»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢½÷À¤Ø¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÇÛÎ¸¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÂëë¹¤µ¤ó¡£¡Ö»ñ¶â³ÍÆÀ¤Ç¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ê¿Åù¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ï·ÑÂ³Åª¤Ê»Ù±ç¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¤â¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Âëë¹¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ê¤ÉÆü¡¹¿·¤¿¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¡¢¥í¥Ò¥ó¥®¥ã¤Ï¡ØËº¤ì¤é¤ì¤¿Â¸ºß¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿È¶á¤Ê¥¢¥¸¥¢¤Î°ì³Ñ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÆñÌ±¤¬¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬½÷À¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¥í¥Ò¥ó¥®¥ãÆñÌ±¡¡¥í¥Ò¥ó¥®¥ã¤Ï¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼À¾Éô¥é¥«¥¤¥ó½£¤òÃæ¿´¤ËÊë¤é¤¹¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¾¯¿ôÌ±Â²¡£ÉÔË¡°ÜÌ±¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¹ñÀÒ¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤º¡¢º¹ÊÌ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£2017Ç¯8·î¤Ë¹ñ·³¤ÈÉðÁõÀªÎÏ¤Î¾×ÆÍ¤¬µ¯¤¡¢Ç÷³²¤«¤éÆ¨¤ì¤è¤¦¤ÈÃ»´ü´Ö¤ËÂ¿¿ô¤Î¥í¥Ò¥ó¥®¥ã¤¬ÎÙ¹ñ¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤ËÈòÆñ¤·¤¿¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤ÎÈòÆñ¼Ô¤âÀ¸³è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆñÌ±¥¥ã¥ó¥×¤Ï¶Ë¤á¤Æ²áÌ©¤Ê¾õÂÖ¡£¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤«¤éÁ¥¤Ç¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ä¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ê¤ÉÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤ØÌ©¹Ò¤¹¤ëÆñÌ±¤â¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£