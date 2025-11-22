

香港のディズニーランドホテルに滞在して、のんびりと優雅に贅沢な時間を過ごしてみた（筆者撮影）

【写真を見る】今回宿泊した部屋がこちら！その他、贅沢なビュッフェやアトラクションも一挙ご紹介（39枚）

日本から往路約5時間、復路約3時間半。羽田発のLCC（格安航空会社）の就航もあり、意外に気軽に遊びに行ける人気観光地・香港。

世界中のディズニーファンにはおなじみの『香港ディズニーランド』と、ワンランク上のホスピタリティなどが楽しめる『ディズニーランドホテル』があることでも知られる。

今回はディズニーランドホテルに滞在して、のんびりと優雅に贅沢な時間を過ごしてみた。

【写真を見る】豪華絢爛な「香港ディズニーランドホテル」。部屋の雰囲気や贅沢なビュッフェ、アトラクションを一挙ご紹介（39枚）

探検がテーマの広大な敷地のホテル



2017年にオープンしたディズニー・エクスプローラーズ・ロッジ。香港ディズニーランド・リゾートでいちばん新しいホテルになる（筆者撮影）

香港ディズニーランド・リゾートは、世界で5地域目のディズニーランド・リゾートとして2005年にオープンした。香港国際空港と同じランタオ島にあり、空港からはタクシーで30分ほど。MTR（香港の鉄道）やバスもあり、アクセスはよい。

同エリアには、ディズニーランド・パークのほか、香港ディズニーランド・ホテル、ディズニー・エクスプローラーズ・ロッジ、ディズニー・ハリウッド・ホテルの3つのホテルがある。

そのなかでいちばん新しいのが、2017年にオープンしたディズニー・エクスプローラーズ・ロッジ。エキゾチックな雰囲気が漂う「探検と夢」をテーマにした同ホテルには、アジア、オセアニア、南米、アフリカの4つの客室棟（全750室）があり、建物ごとにそれぞれの地域をイメージしたカラーリングや装飾で彩られる。

広大な敷地には、大型の屋外プールのほか、4つの客室棟にはそれぞれのテーマの庭園がある。敷地内の植物は700種類以上。世界中から集められたアートや工芸品がところどころに展示される。

そこに一歩足を踏み入れれば、まさに冒険の旅に出たような高揚感に包まれる。

広々としたロビーには巨大クリスマスツリー

ホテルに到着すると、開放感あふれる広々とした吹き抜けのロビーに入る。右手には荷物預けサービスがあり、左手にはスーベニアショップ。エキゾチックな装飾の合間にはソファがならび、ロビー中央には巨大なクリスマスツリーが立つ。



ゆったりとしたスペースのロビー（筆者撮影）



ロビーの一角には冒険者の部屋をイメージしたグッズが飾られている（筆者撮影）



広々とした吹き抜けのロビーの中央にそびえるクリスマスツリー（筆者撮影）

11月中旬から12月25日頃まではクリスマスシーズンとなり、ツリーのほか施設内はそれぞれのエリアのテーマに沿ったクリスマス・デコレーションが施されている。

ロビー中央に入って右手がフロント。ここも十分なスペースがあり、ゆったりとした気分でチェックイン。基本的に客室に入れるのは15時からだが、部屋が準備できていれば、その前でもキーを受け取ることができる。

ロビー棟のいちばん奥の庭園に突き出した半円形のスペースが、デイタイムはカフェ、夜はバー＆ラウンジになる「ドリーマーズ・ルックアウト」。南米の植物学者の研究キャンプを改装した場所となり、植物標本や備品などの多彩なコレクションが展示されている。



ロビー奥の「ドリーマーズ・ルックアウト」からは庭園と南シナ海が望める（筆者撮影）



「ドリーマーズ・ルックアウト」の外観。左はアジア棟（筆者撮影）



右から南米棟、「ドリーマーズ・ルックアウト」、アジア棟（筆者撮影）

昼のカフェは、ディズニーキャラクターをモチーフにしたチョコレートや手作りのお菓子が名物。滝が流れる庭園と屋外プール、さらにその奥の海を眺めながら、まずはひと息つくと優雅な旅の気分に浸れる。



南シナ海に面するアフリカ棟の先端（筆者撮影）

今回宿泊した部屋はこんな感じ

今回宿泊した部屋は、アフリカ棟3階のシービュー・ルーム。ロビーフロアが3階になり、ロビーからそのまま反対側に向かって進むとまず南米棟に入る。

アフリカ風の置物などの装飾がある通路を通って、アフリカ棟に入るとまた雰囲気がガラリと変わり、部屋に向かうだけで冒険感が高まる。



南米棟からアフリカ棟へ向かう通路はそれぞれのテーマの装飾で彩られている（筆者撮影）



アフリカ棟3階のシービュー・ルーム（筆者撮影）

部屋はクイーンサイズベッドが2つの広々としたサイズ。大きめのデスクがあり、その奥のせり出し窓はソファと一体になり、リラックスして庭園から南シナ海の眺めが楽しめる。部屋の装飾は、民族楽器ふうな木彫りのミッキーも含めてもちろんアフリカンテイストだ。

ルームサービスは朝7時から夜25時まで。部屋のテレビやQRコードを読み取ったスマホでメニューを見られるが、オンラインでは注文できず、電話のみ。夜遅い時間だと品切れになっている料理やデザート類もある。

ちなみに香港のホテルは、アメニティグッズや使い捨てのプラスチックボトルの無料提供が規制されており、持参するかホテルフロントで購入する。

水道水が飲めないため、ウォーターサーバーが部屋に備え付けられているが、エスプレッソメーカーのような筐体で、水やお湯の温度と量をボタンで調整できる優れモノ。さすがディズニーランドホテルと気づいたらつぶやいていた。

部屋に荷物を置き、さっそく冒険の旅へ！

部屋に荷物を置いたら、ホテルのテーマを体感するためにさっそく冒険の旅へ。



庭園からの景観。左が南米棟、右がアフリカ棟（筆者撮影）

ロビー棟のカフェ「ドリーマーズ・ルックアウト」の横から庭園に出ると、巨大な岩石が積み重なり、その合間に滝が落ちる岩場に出る。



庭園の岩石の間を落ちる滝（筆者撮影）



庭園からのオセアニア棟（筆者撮影）

大型プールで一気に夏気分に

まるでディズニーランドにいるかのような気分に浸りながら庭園の先へと歩を進めると、パラソルが立ち並ぶビーチのような大型プールへ。11月でも気温は25度前後あり、子どもたちがはしゃぎながら泳いでいた。プールサイドにはバーもあり、一気に夏のリゾート気分になる。

プールの先にはホテルの門があり、すぐ目の前が海。海岸沿いのデッキは、香港ディズニーランド・ホテル、ディズニー・ハリウッド・ホテルへと延びている。



海側のホテルの門を出ると南シナ海沿いのデッキに出る。デッキは香港ディズニーランド・ホテル、ディズニー・ハリウッド・ホテルへとつながっている（筆者撮影）



海側の門から見たホテル敷地（筆者撮影）



ビーチリゾート気分が高まる屋外プール（筆者撮影）



庭園の遊歩道から見たオセアニア棟（左）とアジア棟（筆者撮影）

4つの棟、4つの庭園

プールから海へ向かうと、右手にオセアニア棟があり、左手にアフリカ棟がある。庭園沿いにそれぞれの棟を回り込むとアジア棟、南米棟へ。

ロビー棟を中心に4枚の翼のように棟が配置され、それぞれ棟の前には、南米風庭園のケヴィン・ガーデン、オセアニア風庭園のリトル・スクワート・ガーデン、アジア風庭園のハティ・ジュニア・ガーデン、サバンナ風庭園のラフィキ・ガーデンがある。



アフリカ棟の前のオブジェ（筆者撮影）



オセアニア棟の前のリトル・スクワート・ガーデン（筆者撮影）



ハティ・ジュニア・ガーデンとその奥のアジア棟（筆者撮影）

それぞれの地域をテーマにした庭園は、その地域ならではの植物やオブジェなどで装飾され、4つの異なるエリアを通れば、4大陸をプチ旅行した気分になれないこともない。のんびり散策すれば、気づけば2〜3時間は経っているだろう。

それぞれの庭園はディズニーのアニメーションにちなんで名づけられており、ディズニーファンおなじみの“隠れキャラ”探しのような、キャラクターを連想させるヒント探しを楽しめる冒険になる。

また、アジア棟の2階には子ども向けのプレイルーム「ニモのレクリエーション・リーフ」がある。サンゴ礁の海がデザインされた部屋の中央には、巨大な難破船がでんと構える。さまざまなレクリエーショングッズもあり、ニモとその仲間たちと過ごすひとときを楽しめる。



子ども向けのプレイルーム「ニモのレクリエーション・リーフ」（筆者撮影）

超豪華ビュッフェに舌鼓を打つ

ホテル滞在の最大の楽しみのひとつが朝食。今回は、ハティ・ジュニア・ガーデンに面するアジア棟2階のテーマ型ダイニング「ドラゴン・ウィンド」のビュッフェを訪れた。



テーマ型ダイニング「ドラゴン・ウィンド」の朝食ビュッフェ（筆者撮影）

一般的な洋中のメニューに加えて、点心などの飲茶や、香港定番麺料理の牛バラ麺、エビワンタンメン、さまざまな薬味で味付けが楽しめる中華粥、ディナーかと思うようなシェフが切り分けてくれるローストビーフまで、とにかくもりだくさん。

デザート類は、ドラゴンフルーツ、スイカ、メロンなど各種フルーツのほか、ディズニーキャラクター型のプチケーキやチョコ、パン系のスイーツなどがならび、彩り鮮やか。



人気のディズニーキャラクター型スイーツも各種豊富にある（筆者撮影）

全種類はとても食べきれないので、まずは一通りメニューを見てから、そのときの気分で好みの料理を少しずつ取るのがいいだろう。おすすめは中華粥。麺は好みが分かれるかもしれない。巨大な肉の塊から削り取るローストビーフは、ステーキ並のボリューム。肉好きにはたまらないかもしれない。

食の好みは人それぞれだが、誰もが好きなメニューが必ずあるだろう充実した内容だった。

本ダイニングのもうひとつの楽しみが、ディズニーキャラクターとのミート＆グリート。誰が登場するかはそのときのお楽しみだが、食事だけでなく、ミッキーやミニーと一緒に写真を撮ったりする触れ合いも楽しめる。会場では、朝から子どもたちの笑顔が弾けていた。



「ドラゴン・ウィンド」の朝食ビュッフェに登場したミニー（筆者撮影）



ハティ・ジュニア・ガーデンに面する「ドラゴン・ウィンド」（筆者撮影）

豪華イベントも開催される香港のディズニー拠点

ディズニー・エクスプローラーズ・ロッジからディズニーランド・パーク方向へ10分ほど歩くと、香港ディズニーランド・ホテルがある。

真っ白な壁に赤い屋根のヴィクトリア朝様式の壮大な建物は、格子細工など繊細なディテールがディズニーの物語の永遠の魅力を演出している。



ヴィクトリア朝様式の香港ディズニーランド・ホテル（筆者撮影）



香港ディズニーランド・ホテルのコンベンションセンター「シンデレラ・ボールルーム」（筆者撮影）

そのすぐ隣にあるのが、同じくヴィクトリア朝様式のコンベンションセンター「シンデレラ・ボールルーム」。

ディズニーのさまざまなイベントやコンベンションが開催されるが、訪れた11月13日はディズニープラスの新作発表プレゼンテーション『ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025』が行われており、会場周辺はディズニープラス作品の装飾で埋め尽くされ、華やかに盛り上がっていた。



香港ディズニーランド・ホテルに飾られるクリスマスツリー（筆者撮影）

イベントには真田広之が登壇

ディズニープラスといえば、世界的ヒットになった『SHOGUN 将軍』でおなじみだが、この日はシーズン2の製作が発表され、主演とエグゼクティブプロデューサーを務める真田広之が参加し、アジアのメディアがつめかけていた。



「シンデレラ・ボールルーム」では『ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025』が開催されていた（画像提供：ディズニー）



『ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025』の『SHOGUN 将軍』のステージには真田広之が登壇した（画像提供：ディズニー）

香港におけるディズニーの情報発信およびイベント開催の拠点のひとつになっているのが、この香港ディズニーランド・リゾートだ。



運がいいとホテル内でディズニーキャラクターに遭遇する（筆者撮影）

前述の2つのホテルから香港ディズニーランド・パークへはシャトルバスで10分かからない（開場時間は15分感覚ほどで運行）。ホテル宿泊者は、ホテルのルームキー（カード）と宿泊日が記載されたキーケースを提示すれば、一般とは異なるレーンから入場できる。



20周年を迎えた香港ディズニーランド・パーク（筆者撮影）



香港ディズニーランド・パークのシンデレラ城（筆者撮影）

今年20周年を迎えた同パークは、アトラクションやフォトスポットをはじめ、さまざまな施設がアニバーサリー・デコレーションで彩られ、記念グッズも人気を集めている。

『アナ雪』テーマの「ワールド・オブ・フローズン」

同パークは、東京ディズニーランドと比較して3分の2ほどの敷地となり、こぢんまりとコンパクトにまとまっている印象だが、『アナと雪の女王』の世界をテーマにしたエリア「ワールド・オブ・フローズン」のオープン（2023年）により、奥行きが広がった。



『アナと雪の女王』の世界をテーマにしたエリア「ワールド・オブ・フローズン」（筆者撮影）

『アナ雪』の世界観をエリア全体で大規模に再現した同エリアは、東京ディズニーシーとは異なる見応えがあるほか、「トイ・ストーリー・ランド」と「トゥモローランド」のマーベルエリアは拡大工事もはじまっている。これからさらに充実していきそうだ。

パークの滞在時間が少ない場合のおすすめは、「ワールド・オブ・フローズン」のアトラクション「フローズン・エバー・アフター」と、香港オリジナルの「ミスティック・ポイント」のアトラクション「ミスティック・マナー」。

平日であれば、特別なイベントの日でなければ混雑していないので、2〜3時間もあればアトラクションに乗り、エリアを散策してそこそこ楽しめるだろう。



シンデレラ城の裏にあるウォルト・ディズニーとミッキーの像「ドリーム・メーカーズ」。かつてウォルトがディズニーランドのインスピレーションを得たときの様子を再現している（筆者撮影）



香港オリジナルの「ミスティック・ポイント」のアトラクション「ミスティック・マナー」（筆者撮影）

香港ディズニーランド・パークの「トイ・ストーリー・ランド」（筆者撮影）



シンデレラ城で行われるクリスマスシーズンのショーには大勢の観客がつめかけた（筆者撮影）

優雅なひとときを大満喫

ディズニーランド・ホテルは、ディズニーファンではなくても、ワンランク上のホスピタリティとエンターテインメントを楽しみながら、非日常の特別な時間を過ごせる最高のホテルのひとつだ。

時間に縛られず、ただひたすらのんびりすれば、その滞在は費用以上の価値がある、優雅で贅沢なひとときになるだろう。ただ、冒険をテーマにしたホテルのワクワク感に心が駆り立てられ、ついいろいろと歩き回り、気づけばディズニーならではのエンターテインメントを堪能しているかもしれない。

それはそれで日常を忘れてリフレッシュできる。精神的に充実した、心の優雅な時間になるだろう。

ディズニーランド・ホテルでそんなふうに過ごす香港は、さまざまな経験を積み重ねる人生のなかでも、貴重で特別な瞬間になるに違いない。

※2025年11月現在の情報

【もっと読む】韓国・ソウルで感動した《至高の観光名所20選》 「トレンド＆映えるスポット」はコレだ！ おしゃれカフェ、グルメ、カジノまで総ざらい では、ライターの武井保之氏が、ソウルの観光名所を詳細に紹介している。

（武井 保之 ： ライター）