菊池桃子から夏木マリまで 芸能界【OVER50】仲良し夫婦たち！ 中山秀征は元タカラジェンヌ妻と
11月22日は「いい夫婦の日」。この日は、夫婦がお互いに感謝を伝え合うきっかけの日ともされている。芸能人たちのプライベートが垣間見えるSNSでは、仲睦まじい夫婦ショットを目にすることも多い。今回は「いい夫婦の日」にちなみ、年齢を重ねても仲の良さが伺える50代以上の夫婦ショットを紹介する。
【写真】菊池桃子、青田典子、夏木マリ…OVER50夫婦の仲良しショット
■菊池桃子
現在57歳の女優・菊池桃子は、2019年に現在の夫と結婚。11月の結婚記念日には「結婚記念日。美味しい和食と穏やかな時間」と添え、夫婦で寄り添っている2ショットを公開した。菊池は「旅ももっとしようと思います」ともつづっている。
仲睦まじい2ショットに、コメント欄には「本当に素敵なご夫婦」「これからも末永くお幸せに」「ナイスツーショット」「幸せいっぱいが溢れてる」などの反響が集まっている。
■青田典子＆玉置浩二
現在58歳の青田典子は、自身のインスタグラムにて現在67歳の玉置浩二との夫婦ショットを公開。2人は2010年に結婚した。青田は「熊本城ホール公演で、誕生日のお祝いをしてもらいました」とケーキの前でほほ笑んでいるショットを投稿。そんな青田を玉置は優しく見つめている。青田は「素敵なプレゼントもいただいて、幸せな誕生日を迎えることができました」とつづった。
幸せそうな2ショットに、ファンからは「可愛い笑顔の典子さんと、優しい笑顔の玉置さん」「お二人の幸せそうなお顔を見てこちらもほっこりした気持ちになりました」「素敵なショット」「幸せあふれる素敵な笑顔」などの声が寄せられた。
■夏木マリ＆斎藤ノヴ
現在72歳の夏木マリは、2011年にパーカッショニストの斎藤ノヴと結婚。自身のインスタグラムでは、「NHKの番組で、豪華観光列車に乗せていただきました」と添え、観光列車の前で夫婦で並んでいる2ショットを公開した。夏木は「今回は2人での旅。スタッフの皆さんのまごころが詰まった、本当に素敵な列車でした」と旅の感想をつづった。
コメント欄には「見惚れてしまいました」「素敵な旦那様とお似合いでお二人共カッコ良過ぎです」「こんな歳の輝きマシマシご夫婦素敵ですね」などの反響が集まった。
中山秀征＆元宝塚トップ娘役の美人妻の仲良しショットもすてき
■白城あやか＆中山秀征
現在58歳の白城あやかは、1998年に同い年の中山秀征と結婚。自身のインスタグラムでは、「よく行く #お蕎麦屋 さんで秋季限定の #牡蠣つけそば」とつづり、蕎麦屋で中山と顔を寄せ合っている2ショットを公開した。白城は「美味しかったぁ〜 牡蠣たっぷりイイお出汁でした」と感想も添えた。
コメント欄には「ほっこり」「素敵です」「美人な奥さん」「可愛い」などの声が寄せられている。
■細川直美＆葛山信吾
現在51歳の細川直美は、現在53歳の葛山信吾と2002年に結婚。自身のインスタグラムでは、10月の結婚記念日に「今日は私達夫婦の23回目の結婚記念日でした」とつづり、ケーキの前で夫婦で寄り添っているショットを投稿した。細川は「毎年、何故か結婚記念日をすっかり忘れてしまう私に家族はすっかり呆れていますが 毎年、ネタの様に笑いになっているので良しとしましょっ」とおちゃめなエピソードも明かしている。
ファンからは「これからも仲良く、素敵なご夫婦でいて下さいね」「本当にお似合いです」「2人ともとっても素敵」「お似合いのお二人」などの反響が集まった。
引用：「菊池桃子」インスタグラム（＠momoko_kikuchi_official）
「青田典子」インスタグラム（＠norikoaota）
「夏木マリ」インスタグラム（@mari_natsuki）
「白城あやか」インスタグラム（@ayaka.shiraki）
「細川直美」インスタグラム（@naomi_hosokawa703）
