こういうの欲しかったぁぁぁ！！【3COINS】収納しやすくて便利♡「トイレ掃除グッズ」

トイレ掃除って地味だけど、サボるとすぐに汚れが気になる……。でも、掃除グッズが使いやすくて収納しやすかったら、ちょっと前向きに取り組めるかもしれません。そこで今回は、【3COINS（スリーコインズ）】の見た目も機能も推せるトイレ掃除アイテムをご紹介します。

小回りが利いて清潔感も◎「トイレブラシセット」

スリコの「トイレブラシセット」は、大・小2本のブラシがセットになったお掃除アイテム。大きめブラシは便器全体に使いやすく、柔らかめの素材で傷つきにくい仕様。小さめブラシは毛先が細かく、狭い場所にもアプローチできる優れもの！ 収納ケースも付属していて、見た目がスッキリ整うのも、嬉しいポイントです。

手を汚さずにササッと掃除「トイレ用お掃除トング」

トイレ掃除をするとき、衛生面が気になる人におすすめなのが、こちらのアイテム。市販のトイレ用シートを挟んで使えるので、直接触れることなく衛生的に掃除ができます。ロック機能付きでシートをしっかり挟めるほか、掃除後はサッと外して洗えるので、繰り返し使いやすいのも魅力。フックに掛けられる穴付きで、収納にも困りません。手軽さ重視の人にもぴったりです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里