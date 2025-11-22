赤ちゃんの隣で寝たい猫ちゃんの姿が可愛いと話題になっています。動画には「一生見ていたい映像です♡」「可愛いですね！癒される」等のコメントが寄せられ47万回以上再生されているようです。

【動画：寝ている赤ちゃんのそばに『近寄ってきた猫』を見ていると…あまりにも尊すぎる瞬間】

赤ちゃんと一緒に寝たい猫

Instagramアカウント「なぎちゃん」に投稿されたのは、猫のなぎちゃんのある日の様子です。なぎちゃんは、寝ている赤ちゃんのそばに近寄って行ったそう。どうやら赤ちゃんのそばで寝たいようです。

「隣で寝てもいいのかにゃ…？」というように、赤ちゃんの顔をチラチラと伺うなぎちゃん。なぎちゃんなりの葛藤があるのか、いつもなかなか添い寝までいけないのだそう。

お布団をかけてあげる

その後赤ちゃんがもぞもぞと足を動かしてお布団がずれてしまうと、なぎちゃんは砂をかけるような仕草でお布団をなおすような行動をとったのだとか。

赤ちゃんの隣で寝ていいか葛藤しているなぎちゃんを、飼い主さんはいつも温かく見守っているといいます。これから二人がもっと仲良くなる様子からも目が離せませんね。

なぎちゃんをご紹介

そんななぎちゃんは、元保護猫で野菜の葉っぱが大好きな女の子なんだそう。他の投稿では、野菜好きな姿が投稿されているようです。

なぎちゃんは、飼い主さんが野菜を洗っている時から待ちきれない様子だったそう。その後野菜をもらうと嬉しすぎて「ンニャー！」と鳴いていたのだとか。野菜が好きすぎるなぎちゃんが可愛い投稿となっていました。

最初にご紹介した投稿は47万回以上再生され「一生見ていたい映像です♡」「可愛いですね！癒される」等のコメントが寄せられ、赤ちゃんとなぎちゃんの様子に癒されるとの声が多く寄せられていたようです。また、「毛布かけてあげてるんですね！かわいい」等、お布団をかけるなぎちゃんにもキュンとする人が続出していたようでした。

Instagramアカウント「なぎちゃん」では、なぎちゃんの日常のワンシーンが投稿されています。なぎちゃんと赤ちゃんが仲良くなっていく様子にも注目が集まっているようです。

写真・動画提供：Instagramアカウント「なぎちゃん」さま

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。