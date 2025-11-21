本田技研工業株式会社は、軽自動車「N-ONE」を一部改良し、2025年11月21日に発売する。

今回の改良では、全グレードに前方パーキングセンサーと7インチTFT液晶メーターを標準装備。また、「Original」には北欧テイストの特別仕様車「CRAFT STYLE」を新設定し、「RS」は6速MT専用グレード化され、走行性能と個性を強化した。プレミアム志向の「Premium Tourer」も装備を充実させ、各グレードがより明確な個性を持つ構成となる。

N-ONEは、タイムレスなエクステリアデザインと、Hondaの乗用車の原点である「N360」から継承するHonda独自のM・M思想※1に基づくミニマルで心地よい室内空間を追求したモデルです。

今回の一部改良では、全グレードに前方パーキングセンサーと7インチ TFT 液晶メーターを採用するとともに、「RS」、「Premium Tourer」の装備を拡充しました。また、「Original」に、特別仕様車「CRAFT STYLE」を新たに設定しました。

CRAFT STYLEは、北欧の世界観をイメージした上品なデザインを基調に、機能性とスタイリッシュさを兼ね備えています。フロントグリルにクロームメッキを施し、ドアミラー、アウターハンドル、ハーフホイールキャップなどにはアクセントとしてホワイトカラーを採用しました。インテリアでは、インパネガーニッシュに落ち着きを感じさせるウッド調のトープ色※2を採用し、シンプルで温かみのある空間に仕上げています。

※1 マン・マキシマム／メカ・ミニマム思想。人間のためのスペースは最大に、機械のためのスペースは最小限にして、クルマのスペース効率を高めようとする、Hondaのクルマづくりの基本的な考え方

※2 茶色とグレーの中間色

RSは、6速マニュアルトランスミッション専用グレードとし、RSの持つスポーティーな個性をより際立たせています。また、カーボン調のインパネガーニッシュや、耐久性と適度な通気性を持つウルトラスエード®をフロントシートに使用し、レッドカラーのステッチとRSロゴの刺繍を施しました。さらに、走りの軽快さを感じていただけるよう、15インチアルミホイールにホワイトカラーを採用するとともに、RS専用表示のタコメーター、シフトインジケーター、車両にかかる力を表示するGメーターなどにより、視覚でも走りを楽しめます。

Premium Tourerは、CVTの最上級グレードとして装備を充実させています。大型のテールゲートスポイラーを採用したほか、ホイールを光沢のあるベルリナブラックとしました。シートは、高級感のあるプライムスムースを採用し、上質な座り心地にこだわりました。

全国メーカー希望小売価格

N-ONE

タイプ エンジン 駆動方式 トランスミッション 消費税10％込み Original 660ccDOHC FF CVT 1,767,700円 4WD 1,912,900円 Premium FF 1,966,800円 4WD 2,112,000円 Premium Tourer FF 2,173,600円 4WD 2,318,800円 RS FF 6MT 2,278,100円

N-ONE Original 特別仕様車

タイプ エンジン 駆動方式 トランスミッション 消費税10％込み CRAFT STYLE 660ccDOHC FF CVT 1,881,000円 4WD 2,026,200円

※ 価格には、保険料、税金（消費税を除く）、登録などに伴う費用は含まれません

※ 価格はメーカー希望小売価格（消費税10％込み）で参考価格です。販売価格は販売会社が独自に定めています。詳しくは販売会社にお問い合わせください

※ 自動車リサイクル法の施行によりリサイクル料金が別途必要。リサイクル料金は、リサイクル預託金（シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類のリサイクル等に必要な費用、情報管理料金）および資金管理料金の合計金額

ボディーカラー

Original

プラチナホワイト・パール★1 フィヨルドミスト・パール★1 フレームレッド クリスタルブラック・パール プラチナホワイト・パール＆ブラック★2 フィヨルドミスト・パール＆ブラック★2 フレームレッド・パール＆ブラック★3 Premium

プラチナホワイト・パール★1 シーベッドブルー・パール★1 プレミアムアイボリー・パールⅡ★1 クリスタルブラック・パール プラチナホワイト・パール＆ブラック★2 シーベッドブルー・パール＆ブラック★2 プレミアムアイボリー・パールⅡ＆ブラック★2 Premium Tourer

プラチナホワイト・パール★1 シーベッドブルー・パール★1 プレミアムアイボリー・パールⅡ★1 クリスタルブラック・パール フレームレッド オータムイエロー・パール★1 プラチナホワイト・パール＆ブラック★2 シーベッドブルー・パール＆ブラック★2 プレミアムアイボリー・パールⅡ＆ブラック★2 フレームレッド＆ブラック★3 オータムイエロー・パール＆ブラック★2 RS

Original 特別仕様車 CRAFT STYLE

プラチナホワイト・パール＆ブラック★2 フレームレッド＆ブラック★3 クリスタルブラック・パール

シーベッドブルー・パール フィヨルドミスト・パール プレミアムアイボリー・パールⅡ

★1 33,000円（消費税10％抜き 30,000円）高となります

★2 82,500円（消費税10％抜き 75,000円）高となります

★3 60,500円（消費税10％抜き 55,000円）高となります

