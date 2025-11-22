◇ノルディックスキーW杯 ジャンプ混合団体第1戦（2025年11月21日 ノルウェー・リレハンメル ヒルサイズ＝HS140メートル）

スキージャンプW杯の今季開幕戦が行われ、混合団体で丸山希（27＝北野建設）、二階堂蓮（24＝日本ビール）、伊藤有希（31＝土屋ホーム）、小林陵侑（29＝チームROY）の日本が合計1034.0点で優勝を飾った。2位は1025.1点のスロベニア、3位は1023.9点のオーストリアだった。

日本のW杯混合団体での優勝は高梨沙羅、伊藤、伊東大貴、竹内択で臨んだ2013年12月6日（リレハンメル）以来12シーズンぶり。1回目でトップバッターの丸山がトップに立つと、4人が最後まで安定した飛躍をそろえ、最後はアンカー小林が締めくくった。

12年前の優勝も経験している伊藤は国際スキー連盟（FIS）のインタビューに「正直、凄く緊張して心臓が飛び出しそうでした。でも、チームメートを信じていたし、みんなが凄く助けてくれました」とコメント。「個人的には夏（シーズン）は良くなかったんですが、チームメートが良いパフォーマンスを見せてくれたので、自信と強い気持ちを持てて優勝することができました」と喜びを語った。

日本は男子で絶対的エース小林に次ぐ存在として二階堂が成長し、女子では丸山が今夏のサマーGPで総合初優勝。来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪へ向けて好スタートを切った。