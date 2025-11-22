日本テレビ『news zero』で21日に放送された『巨人軍監督日記 第2章』。シーズンが終わり最終回を迎えました。

巨人から昨年は菅野智之投手が、今年は岡本和真選手がMLBへ羽ばたいていきます。阿部慎之助監督は「相当きついですよね」と本音をもらしました。

シーズン前の2月に行った初回のインタビューで阿部監督は菅野投手について「本当に頑張ってこいよってだけ言いました」と本人に告げ「もう本当、キャリア終わるまで帰ってこないで欲しいですね。もうキャリア終えるぐらいやってほしいです」と背中を押しました。

昨季15勝を挙げたエースの離脱から今年は主砲の離脱と立て続けに中心選手がメジャーへ巣立ちます。岡本選手について「異国の地でやるってね。想像もつかないんですけど。すごい苦労があると思うんですけど。それにも動じず、らしさを出してくれれば、結果は出てくるんじゃないかなと思いますし、もちろん環境がね、全然違いますし、そういう対応力も必要になってくると思うので、今まで培ってきたものを存分に出してほしいなっていうのは思います」と応援しました。

「思い出はたくさんありますけど、思い入れはもっとありますかね。何も言わなくても理解してくれてるというね。大人な部分もしっかり持てるようになってますし。まぁ思い出…なんかね。寂しがってもしょうがないので。頑張ってもらいたいなっていう。その一心ですね」とコメントしました。