スズキ新「ジムニー」に反響多数！ 全長3.4m級の“小さいボディ”に「ターボ」エンジン搭載！ “7年目の進化”でACC搭載＆安全強化に「待ってた」の声も！ 5速MTも設定の「本格軽SUV」が話題に

安全装備が大幅強化！ ACCも新搭載

スズキは2025年11月4日、「ジムニー」および「ジムニーシエラ」の一部改良モデルを発表しました。デザインこそ大きく変わらないものの、安全性と快適性にかかわる装備が大幅にアップデートされています。

新たなジムニーは一部改良でどう変わった？

ジムニーは1970年の初代から続く、本格派の軽オフローダーです。悪路走破性の高さと扱いやすいコンパクトボディで人気を集め、現行の4代目モデル（JB64W）は2018年のデビュー以来、依然として高い支持を得ています。

【画像】超カッコいい！ これが新「ジムニー」です！ 画像で見る（60枚）

ラインナップは軽自動車規格の「ジムニー」、1.5リッターエンジンを搭載する「ジムニーシエラ」、そして2025年1月に日本投入された5ドア仕様の「ジムニーノマド」と、多様な展開が続いています。

いずれのモデルも、伝統のラダーフレーム構造とリジッドアクスル式サスペンションを継承。舗装路から未舗装路まで、どんな環境でも安定した走りを実現します。

軽規格のジムニー（JB64W）のボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1725mmです。

R06A型660cc直列3気筒ターボを搭載し、最高出力64馬力・最大トルク96Nmを発揮します。トランスミッションは5速MTと4速ATが選べ、いずれもパートタイム4WDを採用しています。

今回の一部改良では、安全装備が大きく進化しました。衝突被害軽減ブレーキは「デュアルセンサーブレーキサポートII」に刷新され、車線逸脱抑制機能も標準装備に。さらに4AT車には全車速追従機能付きアダプティブクルーズコントロール（ACC）が搭載され、長距離移動時の負担軽減につながります。

また、メーカーオプションで「スズキコネクト」にも対応。事故時の自動通報やスマートフォンによる遠隔操作など、最新の利便機能を利用できます。

一方で価格は大幅に上昇しています。改良直前から比較すると、5速MT車では「XG」が約26万円、「XL」が約26.5万円、「XC」が約25.7万円アップ。発売当初（2018年）と比べても40万円以上の上昇となりました。

また、今回から5MTと4ATの価格が統一され、AT車の実質値上げ幅はMT車より抑えられています。

登場から7年が経過したタイミングでの改良ということもあり、安全性と快適性の強化は魅力的ですが、価格上昇がユーザーの判断にどう影響するかが今後の注目ポイントとなりそうです。

※ ※ ※

SNSでは、ジムニーの一部改良に対して多くの反響が寄せられています。

まず目立ったのは、安全装備の充実を歓迎する声です。「ついにACCが付いたの嬉しい」「長距離移動がラクになる」といった、改良をポジティブに捉えるコメントが多く見られました。

一方で、価格上昇への戸惑いも多数。「MTの値上げが残念すぎる」「昔は軽100万・普通車200万のイメージだったのに…」といった声が並び、ジムニーに限らず軽自動車全体の価格高騰を嘆く意見も多く寄せられています。

また、「7年も経ったように思えない」「全てを省いた廉価グレードがほしい」といった、モデルライフの長さや装備構成に関する意見も見られました。