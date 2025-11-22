フリーアナウンサーの徳光和夫さんが２２日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。

徳光さんは、２１日に東京ドームで開催された６月３日に肺炎のため８９歳で死去した巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さんの「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」に参列したことを報告した。

徳光さんは、敬愛する長嶋さんを「改めてですね、戦後最大のスーパースターと呼んでよろしいんじゃないかなと思うような、みなさんの心あるお別れでございましたね」と振り返った。

さらに「遺影が大変すばらしいなぁと思ったんであります。いいお顔ですね」と感動を表し「同時に長嶋さん、おしゃれでしょ。グリーンがお好きなんです。グリーンのジャケットだろうかスーツなんだろうか…グリーンのネクタイなんです。なかなかこのお年でこのスーツがお似合いになるって人はいらっしゃらないですね」と伝えた。

そして「あらゆる世界、各界のトップの人たちがお別れに弔問に訪れまして、長嶋さんを偲び、長嶋さんに献花の時も深い合掌をしてらっしゃいましたね」とし「改めて長嶋さんの偉大さを感ずると同時に長嶋さん、スーパースターだな、東京ドームが似合うな」としのび「私も長嶋さんあっての人生でございましたので、深々と一礼をして合掌させていただきました」と伝えていた。