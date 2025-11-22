“海外在住経験”ある中川安奈「その国に行ったら、その国のモテ女になりたい」
フリーアナウンサーの中川安奈（32歳）が、11月17日に放送されたラジオ番組「大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所」（ニッポン放送）に出演。フィンランドやプエルトリコなどで過ごしたことがあるが「その国に行ったら、その国のモテ女になりたいじゃないですか」と語った。
中川安奈が番組のゲストとして登場し、3歳から6歳までフィンランド、10歳から14歳までプエルトリコで過ごした帰国子女であり、英語、スペイン語に堪能なトリリンガルであると大沢あかねから紹介される。
中川は思春期をプエルトリコで過ごしたため「だんだんプエルトリコギャル」になった“ラテン系”である、とのこと。日本に帰国した時、中川は“帰国子女”扱いを受けて少し落ち込み、「やっぱり、その国に行ったら、その国のモテ女になりたいじゃないですか」というマインドで、日本のモテ文化に寄せようとしたこともあったが、結局プエルトリコで培ったラテンの自分らしさでやっていると語った。
