フリーアナウンサーの中川安奈（32歳）が、11月21日に放送されたラジオ番組「大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所」（ニッポン放送）に出演。これからの野望として「お芝居とかちょっと……」と、演技の仕事をやってみたいと語った。



中川安奈が番組のゲストとして登場し、これからの野望として「アナウンサーに軸は置きつつなんですけど、やったことでないことで言うと、お芝居とかちょっと……」と話す。



中川は「田中みな実先生もそうですし、森香澄さんもそうですし、皆さんすごいじゃないですか。1回も何かになりきるとかやったことがないので、自分はどうなんだろうって興味はあります。再現VTRみたいなところから……」と話し、「嫌な女役とかやってみたい。会社の先輩後輩で嫌なお局とか」と語った。