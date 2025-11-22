元カレじゃなかった！合鍵で現れた「身近な裏切り者」の正体｜盗まれたカギ【ママリ】

紙屋束実(@kamiya.tsukami)さんが、実話を元に描いたミステリー作品です。女子大生のレイは、一人暮らしの部屋に何者かが侵入している気配を感じます。侵入者に心当たりがあるレイは、バイト先の店長に相談。店長の作戦で、犯人をあぶりだします。そしてたどり着いた先には、驚愕の真実が。『盗まれたカギ』第10話をごらんください。

犯人の目星がついた店長は、レイの部屋で侵入者を待ち伏せします。そして合鍵を使って部屋に入ってきた侵入者は、意外な人物でした。

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

店長が元バイト仲間を集めて「レイが下着泥棒にあったらしい」と話し、反応をうかがってから2日後。レイの自宅の鍵を開ける人物がいました。

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

レイの自宅の鍵を開け、部屋に入ってきたのは…。

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

人の気配に気が付く侵入者。待ち構えていたのは店長でした。

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

侵入者は店長が目星をつけていた人物だったようです。しかし、どうしてレイの部屋の合鍵を持っているのかは、店長にもまだ分かりません。

©kamiya.tsukami

なぜ店長かここにいるのかと驚く侵入者は、かつてのバイト仲間のひとりでした。先日の下着泥棒の話題を聞き、やって来たのでしょうか。

鍵の番号は重要な個人情報

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

鍵に刻まれた数字を、意識して見たことはありますか？その「鍵番号（キーナンバー）」は、鍵本体と同じく部屋の持ち主の安全を守る重要な情報です。もしも悪用されるようなことがあれば、危険にさらされることとなってしまうかもしれません。



今回の漫画で描かれたように、鍵そのものを失くしていなくても、番号さえ分かれば誰でも簡単に合鍵を作れてしまうケースがあります。犯人がカフェのテーブルや職場のロッカーで、スマートフォンで鍵を一瞬撮影するだけで必要な情報を得てしまうこともあるのです。



実際に、元交際相手が盗み見た鍵番号をもとに合鍵を作り、女性の自宅に侵入して殺害に及んだという痛ましい事件も報告されています。鍵番号の管理は、単なる盗難防止ではなく、命を守る行動でもあります。



卑劣な犯罪から身を守るために、鍵を無防備に置きっぱなしにしないのはもちろん、キーホルダーやキーケースで番号を隠して「キーナンバーを知られない」ことを徹底しましょう。また合鍵には番号が刻印されないため普段は合鍵を使い、純正の鍵は持ち歩かないという選択も、安全性を高める工夫のひとつです。

記事作成: aiyamamoto98

（配信元: ママリ）