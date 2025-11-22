親世代にとっても、自分自身の将来にとっても気になるセカンドライフ。いま、充実した設備や様々なサービスがある「高齢者住宅」が注目されています。

【写真を見る】注目のセカンドライフ“サ高住”｢何もかも快適｣ 最寄り駅まで徒歩2分 病院やスーパーも徒歩圏内 併設されたカフェは地域の憩いの場に…サービス付き高齢者向け住宅

そこで気になるのは費用と、住んでいる人たちの暮らしぶり。というわけで今回、最新のサービス付き高齢者向け住宅に密着。すると…便利なだけじゃない！介護福祉士が考えた、笑顔あふれる驚きの仕組みがありました。

やってきたのは、愛知県瀬戸市の住宅街に今年の2月にできた「青山テラス」。

日の光が差し込む中庭が心地よい青山テラスは、日々の暮らしのケアや安否確認のサービスを備えた「サービス付き高齢者向け住宅」通称“サ高住”です。

（介護経験25年 大家･青山さん）

Q.一番の魅力は？

「施設ではない感じ。自分が住むならこういう所に住みたいと思って作った」

こだわりが詰まった共有スペース

そう話すのは、介護士として25年以上の経験を持つ大家の青山さん。施設はそんな青山さんならではのこだわりが詰まっていました。

（大家･青山さん）

「何段かある階段を入居者がゆっくり上がって、運動にもなる」

もちろんエレベーターはついていますが、青山さんのこだわりは共有スペースの階段。こちらは段差を低くし高齢者でも登りやすいだけではなく、入居者は日々の運動にも活用しています。



青山さんこだわりの住みよい仕掛けは、個人の部屋にもありました。

気になる料金は？どんな部屋？

お邪魔した部屋は家賃8万円。共益費と管理費が4万3500円。

キッチンは安全を考慮したIH。そして…高齢者が暮らすことを考え、お風呂とトイレには手すりを付けて安全面をカバー。

さらに、折り畳みも多い浴室の扉をスライド式にすることで、力が少ない高齢者でもより使いやすくなっています。

（鈴江さん 89歳）

Q.どんなところが快適？

「何もかも快適。特にオーナーがいい。優しいからすごくいい」

Q.この施設を知ったきっかけは？

「孫です。孫がすぐそばに住んでいて『おばあちゃん1人で住むならどう』と勧めてくれた」

（大家･青山さん）

「お孫さん、ここに来て即決だった。（お孫さんが）見学に来て、すぐに申し込みしていった」

最寄り駅までは徒歩2分 病院やスーパーも近くに

その理由は…青山テラス最大の魅力、車が無くても十分に暮らせる利便性。徒歩2分で名鉄瀬戸線水野駅に行けるうえに、病院やスーパー、薬局にも歩いていけるんです。これも青山さんのこだわりの一つ。

（鈴江さん）

「今は外に出かけられないけど、歩けるようになったら出かけたい」

この利便性のよさは、入居者の家族や友人が気軽に会いに行けると喜ばれています。

（鈴江さん）

「中に人を呼んで話しているのが一番楽しい」

（青山さん）

「施設を作りたいと思っていなかった。見守りのアパートくらいに思っていただければ」

そんな青山テラスの良さは、利便性だけではありません。

1つ400円でそれぞれに合ったお弁当を作ってくれる！

こちらは家賃7万5000円、共益費と管理費で4万3500円。

北側の部屋で、電車が目の前を走っているため少しお値打ちに設定されています。しかし…二重サッシが施されているため、窓を閉めると電車の音は気になりません。

（土橋さん 86歳）

「だいたい出かけていて留守です」

以前の家より便利に暮らせるようになった今では、外出が増え、ほぼ毎日外に出かけているんだとか…

（土橋さん）

「（出かけ過ぎて）お小遣いが足りない」

そんな利便性を求めて引っ越してきた土橋さんでしたが、さらに良かったことがあると言います。それが…

（土橋さん）

Q.入居してよかったことは？

「孤独感がなくなった。（入居者は）付かず離れずの関係。会えば懐かしい感じ。とても気に入っています」

一人暮らしでもさみしくない、あったかいサービスがありました。それは…青山さんが土橋さんに合わせた手作り弁当。

別料金のサービスですが1食400円とお値打ち。そして青山さんのあたたかさは他にも。

“サ高住”の隣にカフェも併設

土橋さんが向かったのが…



連日多くのお客さんが来る「カフェオニトン」。青山テラスの青山さんが、住むだけじゃなく、楽しみも提供したいとサ高住の横に併設したんだとか。

（青山さん）

「ここに私がいれば、入居者の行動が確認できる」

カフェは、サ高住の入居者の様子が見える設計に。利用者は入居者だけではなく、地域の憩いの場として近隣の方も利用しているんです。

そんなカフェオニトンでは、名前の由来になった名物の「おにぎり」と「とんじる」のモーニングをはじめ…日替わりランチなど、入居者も街の方も楽しめるメニューが提供されています。

お客さんや入居者のみなさんの笑い声が絶えないカフェオニトン。このお店の雰囲気に入居者の土橋さんは…

（土橋さん）

「カフェがあって嬉しい。お店に来ると、知った人が約束しなくても来る」

（青山さん）

「入居してこられた方も地域の人と交わることで、社会に参加している思いが繋がるのが一番。入居者がもしかしたらここで働ける。そうすると、やりがいがある。楽しみを見つけてもらうのが、生きがい、やりがい」

セカンドライフで、新しい出会いがあるかもしれません。

CBCテレビ「チャント！」2025年11月20日放送より