観光地にある「剣にドラゴンが巻き付いたキーホルダー」…その「圧倒的な造形」のウラにあった「老舗メーカーの覚悟」【魔界のドラゴン夜光剣キーホルダー】

修学旅行の売店で、誰もが一度は目を奪われた“あのドラゴン”。お土産屋さんの定番として並ぶさまざまなドラゴン系キーホルダーは、全国の男児の心をつかみ、令和の今も受け継がれる“伝説のアイテム”だ。

その中でも、とりわけ強烈な存在感を放っているのが、株式会社コヤマが手がける「魔界のドラゴン夜光剣キーホルダー」である。1958年（昭和33年）創業の老舗メーカー・コヤマは、キーホルダーや根付け、ストラップを専門に、観光土産を半世紀以上つくり続けてきた“影のヒットメーカー”だ。コヤマへの取材を通して、「魔界のドラゴン夜光剣キーホルダー」誕生の裏側と、観光地土産の魅力に迫る。

記事前編は【修学旅行でみんなが買った「剣にドラゴンが巻き付いたキーホルダー」と「ドラゴンクエスト」の意外な関係…「驚きの誕生秘話」があった】から。

覚悟の末に生まれた「圧倒的な造形」

現在でも人気商品の “魔界のドラゴン夜光剣キーホルダー”。

しかし、コヤマには、定番の“魔界のドラゴン夜光剣”だけでなく、他にもドラゴンシリーズがある。

「観光地の問屋さんは、とにかく“売れるもの”を仕入れるんですよ。だからうちも、ドラゴンブームが来ている中で、まず3種類つくろうと決めたんです。剣に龍が巻きついた“魔界のドラゴン夜光剣”。それから“ドラゴン手裏剣”。最後の一本をどうするか悩んで、時代劇をイメージして“鎖鎌（くさりがま）ドラゴン”にしました。

もちろん、売れる保証なんてどこにもない。でも商売は賭けみたいなものだから、“当たってほしい”という気持ちで本気で作るわけです。細かいデザインは自分では描けないので、デザイナーさんにイメージを伝えて3点のデザインを形にしてもらいました」

実物のキーホルダーを手に取ると、まず驚くのが、ずっしりとした存在感だ。

この“重み”と“密度”は、「亜鉛ダイキャスト」という製法によって生まれている。高温で溶かした亜鉛合金を金型に流し込み、複雑な造形を一気に固めるこの方法は、精度が高いぶん金型の制作に手間とコストがかかる。

「亜鉛ダイキャストの型は、本来“大量生産”を前提にしたものなんですよ。1000個や2000個のために作るものじゃない。このキーホルダーが何十万個も売れたのは、型がちゃんとしていたからなんです。作る以上、ある程度の数量は覚悟しないといけない。だからこのドラゴンの型は、思い切って作ったんです」

そうして生まれたドラゴンたちは、手のひらにのせた瞬間に細部の彫りが浮かび上がり、その独特の“カッコよさ”がじわりと伝わってくる。

小さなキーホルダーでありながら、男児の心を射抜く存在となったのは、まさにこうした丹念なプロセスが積み重ねられていたからだろう。

いまでは海外からのネット注文も増えているというが、昔からこの圧倒的な造形に惹かれるという声は多い。観光地の売店から世界へ。コヤマのドラゴンは、時代を越えて“買いたくなる理由”を身にまとっているのだ。

あのオコジョも？ 「お土産キーホルダー」の世界

そして、ドラゴンキーホルダー以外にも、観光土産の世界には“定番”と呼ばれるアイテムがいくつかある。

その代表格のひとつが“あのオコジョ”だ。修学旅行の売店で目にして、つい連れて帰りたくなった――そんな記憶を持つ人も多いのではないだろうか。

実はコヤマでも、時代のニーズに合わせてこの“オコジョキーホルダー”を手がけていた時期があったというのだ。

「当時はオコジョのキーホルダーがすごく売れていて、うちも長野にお得意先があった関係で、しばらく“オコジョのキーホルダー”を出していました。ほかにも北狐みたいなキャラクターが市場に出ていて、ある問屋さんなんかは本気で売り込んでいましたね。

特徴的なのは、単発の流行というより、メーカーと観光地の問屋さんが一緒になって市場をつくっていたことですね。メーカーはオリジナルも作るし、注文を受けてOEMで別注品を作ることもある。問屋さんは売れるものを探して情報を集め、『オコジョが良さそうだ』となれば、既存の形にオコジョを入れたデザインを依頼する。

問屋さんは出来上がった商品を買い取って市場に流す。売れればまた追加が来る。そのサイクルがぐるぐる回って、当時は次々に新しい“土産物キーホルダー”が生まれていったように思います」

物心ついた頃から、いつも私たちのそばにあった観光地のお土産キーホルダー。

今でこそ日本は“キャラクター大国”と呼ばれ、ご当地キャラが観光地の売店を埋め尽くしている。

しかし、その華やかな光景が生まれるずっと以前から、メーカーと問屋は知恵を寄せ合い、オリジナルの雑貨やキーホルダーで売り場をつくり上げてきたのだ。

人気の兆しをいち早く見つける問屋と、それに応えて形にするメーカー。

こうした連携が重なり合うことで、ドラゴンやオコジョをはじめとする日本独自の “土産物キーホルダー”の文化が次々と生まれていった。

観光地の片隅から登場した小さな宝物―ドラゴンもオコジョも、今もなお私たちの“買わずにはいられない心”をくすぐり続けている。

