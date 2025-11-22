新ミドシップ・スーパーカー現る！ GT3参戦目指すジェネシス『マグマGT』発表 レース活動拡大へ
2027年に市販化
ヒョンデの高級車ブランドであるジェネシスは、新型のミドシップ・スーパーカー『マグマGTコンセプト』を公開した。2027年以降に発売予定の「ピュアスポーツカー」およびGT3レーサーを予告するものだ。
【画像】鮮やかなオレンジカラーの「ピュアスポーツカー」登場【ジェネシス・マグマGTコンセプトを詳しく見る】 全5枚
ジェネシスのクリエイティブ責任者であるルク・ドンカーヴォルケ氏は「このモデルはジェネシスの性能ビジョンにおける頂点を体現し、真のモータースポーツへのコミットメントを象徴するものです」と述べた。
『マグマGTコンセプト』 ジェネシス
また、単に標準車を高性能化したバージョンではなく、ジェネシスの性能を「これまでで最も完璧に表現」したモデルだという。
ジェネシスは今年、ル・マン・ハイパーカーで世界耐久選手権（WEC）に参戦し、モータースポーツへの本格参入を果たす。2027年には米国ベースのIMSA選手権にLMDhマシンで参戦予定であり、その後もGT3への参戦などモータースポーツ活動の拡大を示唆している。
GT3参戦にはガソリンエンジン搭載の市販スポーツカーの開発が必要であり、今回発表されたマグマGTコンセプトがその先駆けとなる。
マグマGTコンセプトの詳細は未公表だが、マクラーレンやフェラーリに対抗するような、洗練された高級2シーター・スポーツカーを予感させる。