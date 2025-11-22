2027年に市販化

ヒョンデの高級車ブランドであるジェネシスは、新型のミドシップ・スーパーカー『マグマGTコンセプト』を公開した。2027年以降に発売予定の「ピュアスポーツカー」およびGT3レーサーを予告するものだ。

【画像】鮮やかなオレンジカラーの「ピュアスポーツカー」登場【ジェネシス・マグマGTコンセプトを詳しく見る】 全5枚

ジェネシスのクリエイティブ責任者であるルク・ドンカーヴォルケ氏は「このモデルはジェネシスの性能ビジョンにおける頂点を体現し、真のモータースポーツへのコミットメントを象徴するものです」と述べた。



『マグマGTコンセプト』 ジェネシス

また、単に標準車を高性能化したバージョンではなく、ジェネシスの性能を「これまでで最も完璧に表現」したモデルだという。

ジェネシスは今年、ル・マン・ハイパーカーで世界耐久選手権（WEC）に参戦し、モータースポーツへの本格参入を果たす。2027年には米国ベースのIMSA選手権にLMDhマシンで参戦予定であり、その後もGT3への参戦などモータースポーツ活動の拡大を示唆している。

GT3参戦にはガソリンエンジン搭載の市販スポーツカーの開発が必要であり、今回発表されたマグマGTコンセプトがその先駆けとなる。

マグマGTコンセプトの詳細は未公表だが、マクラーレンやフェラーリに対抗するような、洗練された高級2シーター・スポーツカーを予感させる。