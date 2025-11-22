好き＆行ってみたい「富山県の商店街・市場」ランキング！ 2位「ひみ番屋街」を抑えた1位は？【2025年調査】
秋の深まりとともに、冷たい風が心地よさを運んでくるようになりました。 地元の人々の温かい活気を感じられる「商店街・市場」を訪れてみませんか？ All About ニュース編集部は11月11日、全国20〜60代の男女250人を対象に「商店街・市場」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「富山県の商店街・市場」を紹介します！
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「ブリを食べてみたいし、富山といえば氷見というイメージがあるので」（40代女性／岐阜県）、「“番屋”の雰囲気がちょっとテーマパークみたいで歩くだけでわくわくします」（50代男性／東京都）、「寒ブリの刺身をたくさん食べたいから」（30代女性／埼玉県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「懐かしさを感じます。街中にキャラクターがいることで楽しそうです」（30代女性／愛知県）、「からくり時計があり、無料で楽しめるから。またキャラクターが多く登場してレア感があるから」（30代女性／大阪府）、「藤子不二雄の世界観を味わえそうだから」（20代女性／広島県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：ひみ番屋街（道の駅氷見）（氷見市）／77票2位は「氷見の寒ブリ」で知られる氷見市にある「ひみ番屋街（道の駅氷見）」でした。富山湾の新鮮な海の幸を楽しめる飲食店や直売所、土産物店が立ち並びます。立山連峰の絶景を望める足湯や、氷見の特産品が並ぶ市場も見どころの1つです。
1位：忍者ハットリくんロード（氷見市比美町商店街）（氷見市）／119票1位は同じく氷見市の「忍者ハットリくんロード（氷見市比美町商店街）」でした。漫画家・藤子不二雄Aさんの故郷にあるこの商店街には、『忍者ハットリくん』をはじめとしたキャラクターたちが点在。訪れる人々を楽しませるユニークなスポットとして、観光と商店街が一体化したまち歩きが楽しめます。
回答者のコメントを見ると「懐かしさを感じます。街中にキャラクターがいることで楽しそうです」（30代女性／愛知県）、「からくり時計があり、無料で楽しめるから。またキャラクターが多く登場してレア感があるから」（30代女性／大阪府）、「藤子不二雄の世界観を味わえそうだから」（20代女性／広島県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)