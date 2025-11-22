¥É·³ÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤¬NBA¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Ç¤â´´Éô¤Ë½¢Ç¤¡¡¥ª¡¼¥Ê¡¼¤â10·îËö¤Ë100²¯¥É¥ë¤ÇÇã¼ý
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î2Âç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤¬·Ð±Ä¤ÇÏ¢·È¤«
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤¬¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNBA¤ÇÆ±¤¸¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËËÜµòÃÏ¤òÃÖ¤¯¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Î´´Éô¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤È¤¤¤¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÌ¾Ìç¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤¬·Ð±ÄÌÌ¤ÇÏ¢·È¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É¡ÖESPN¡×¤Î¥é¥â¥Ê¡¦¥·¥§¥ë¥Ð¡¼¥óµ¼Ô¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó»á¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î¥Õ¥¡¡¼¥Ï¥ó¡¦¥¶¥¤¥Ç¥£»á¤Î2¿Í¤¬¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Î¸ÜÌä¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤È¡¢Ê£¿ô¤Î¾ðÊó¶Ú¤Î¾Ú¸À¤«¤éÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¦¥©¥ë¥¿¡¼»á¤Ï10·îËö¡¢NBA¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Î³ô¼°¤Î²áÈ¾¿ô¤ò100²¯¥É¥ë¡ÊÌó1Ãû5700²¯±ß¡Ë¤Ç¹ØÆþ¡£Çã¼ý³Û¤ÏËÌÊÆ¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ë¾åºÇ¹â³Û¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Ï1979Ç¯¤Ë¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥Ð¥¹»á¤¬6750Ëü¥É¥ë¡ÊÌó106²¯±ß¡Ë¤ÇÇã¼ý¤¹¤ë¤È¡¢±É²Ú¤ò¶Ë¤á¤ë¡£1980Ç¯Âå¤Ï5ÅÙ¤ÎNBAÀ©ÇÆ¡£¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤¬¥Á¡¼¥à¤ò°ìµ¤¤Ë²¡¤·¾å¤²¡¢NBA¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¥é¥ê¡¼¡¦¥Ð¡¼¥ÉÎ¨¤¤¤ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤È²¿ÅÙ¤âÌ¾¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿¡£1980Ç¯°Ê¹ß¤Î·×11ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¡¢¤³¤Î´Ö¤ÇNBAºÇÂ¿¤ò¿ô¤¨¤ë¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó»á¤Ï2014Ç¯¤Ë¥ì¥¤¥º¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ø°ÜÀÒ¡£2020Ç¯¡¢2024Ç¯¡¢2025Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤ò»Ù¤¨¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë